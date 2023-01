Update concerti: Built To Spill, Death Cab For Cutie, Nordgarden, Fat Freddy’s Drop

Torneranno finalmente in Italia nel mese di maggio i Built To Spill. Sarà l’occasione per sentire dal vivo gli estratti da una carriera trentennale, ma anche le nuove canzoni di ‘When The Wind Forgets Your Name‘, l’LP uscito lo scorso settembre. Tre le date in programma: domenica 28 al Locomotiv di Bologna, lunedì 29 al Largo di Roma e martedì 30 alla Santeria di Milano. I biglietti saranno in prevendita su Dice da domani, costeranno rispettivamente 20 euro, 23 euro e 25,50 euro.

“Milano, a causa di circostanze impreviste, purtroppo non ci esibiremo al Fabrique l’1 Marzo 2023. Il rimborso del biglietto sarà possibile sulla piattaforma di acquisto. Speriamo di tornare presto per farci perdonare“. Con queste parole i Death Cab For Cutie hanno comunicato la cancellazione del concerto che avrebbero dovuto tenere nel capoluogo lombardo il prossimo 1 marzo, l’unico che era in programma nel nostro paese.

Partirà martedì 24 gennaio dalla Locanda Etica Fiulot di Pavia un breve tour che permetterà a Nordgarden di girare per il nord-ovest del nostro paese. Il cantautore norvegese sarà anche mercoledì 25 al Café Neruda di Torino, giovedì 26 al Feel Rouge Café di Ternate (VA), venerdì 27 al Circolo Sociale di Biella e sabato 28 al Garage Moulinsky di Milano (inizio show ore 19:30). Si potranno ascoltare le canzoni dell’ultima fatica discografica del musicista scandinavo è ‘All We Need‘, album uscito lo scorso 28 ottobre.

Saranno tre i concerti che la prossima estate porteranno i Fat Freddy’s Drop dalla Nuova Zelanda all’Italia. Joe Dukie e compagni suoeranno il loro dub-soul sabato 29 luglio al Locus Festival di Locorotondo (BA), domenica 30 al Parco Fluviale di Santa Sofia (FC), all’interno della rassegna Acieloaperto, e lunedì 31 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). I biglietti sono disponibili su Ticketone (tutte le date) e Ticketmaster (solo Milano), 30 euro più diritti e commissioni di prevendita è il costo per tutti e tre gli appuntamenti.