Update concerti: C2C, Siouxsie, Rose City Band, Grant Lee Phillips, Boris, Arcade Fire

Ci sono anche King Krule, Yves Tumor, Caroline Polachek e Flying Lotus nella prima lista di artisti che andranno a comporre la line-up del C2C Festival 2023. Si esibiranno tutti tra giovedì 2 e domenica 5 novembre al Lingotto di Torino. Sono già in prevendita su Dice due tipi di abbonamento: il “passport’ per tutta la durata del festival, che costa 85 euro, e il “golden pass” valido solo per venerdì 3 e sabato 4 novembre, che costa 65 euro.

Sarà un unico appuntamento quella che vedrà Susan Janet Dallion alias Siouxsie tornare a esibirsi dal vivo in Italia. La leader storica dei Siouxsie And The Banshees sarà domenica 7 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Purtroppo in meno di due giorni i biglietti, che erano in prevendita su Ticketone e sul sito ufficiale del teatro, sono già esauriti.

Del nuovo album di Ripley Johnson in versione Rose City Band vi abbiamo già detto (uscirà il 21 aprile). C’è però da aggiungere che il musicista americano sarà in Italia a giugno per due concerti: giovedì 8 all’interno del Beaches Brew di Marina di Ravenna e venerdì 9 all’ARCI Bellezza di Milano. La kermesse romagnola è, come da tradizione, a ingresso gratuito; per il concerto milanese i biglietti sono già in prevendita su Dice a 17,25 euro.

Saranno ben sei le date italiane di Grant-Lee Phillips. Il leader dei Grant Lee Buffalo porterà il suo repertorio solista martedì 16 maggio al Teatro Basilica di Roma (biglietti su Dice a 25 euro), mercoledì 17 all’ARCI Progresso di Firenze (biglietti su Oooh.events a 15 euro), giovedì 18 all’ARCI Bellezza di Milano (17,25 euro su Dice), venerdì 19 all’Auditorium della Biblioteca di Buja (UD), sabato 20 alla Sala Polivelanete di Marostica (VI; biglietti su Dice a 19,55 euro) e domenica 21 a Ca’ Berti a Castelvetro (MO).

Due date nel nostro paese per i Boris. Il rock sperimentale della band giapponese sarà on stage lunedì 29 maggio al Freakout di Bologna (biglietti su Musicglue a 22 euro) e martedì 30 al Legend di Milano (biglietti su Dice a 24,15 euro).

Gli Arcade Fire potrebbero suonare al Teatro Antico di Taormina (ME). Lo rivela il giornale online Vaitaormina.com, che cita “una prima bozza degli spettacoli, stilata dalla commissione ‘Anfiteatro Sicilia’, che attendono comunque di essere confermati in maniera definitiva“. Per la band canadese si parla di “25 e/o 26 agosto“.