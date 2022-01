Update concerti: Daniel Rossen, Biffy Clyro, Poppy, Sqürl, Chris Eckman, Slow Readers Club

Il ‘letargo’ dei Grizzly Bear dopo l’uscita dal gruppo di Ed Droste ha consentito all’altro co-frontman Daniel Rossen di trovare un po’ di tempo per la propria musica in autonomia. L’8 aprile uscirà infatti per Warp Records ‘You Belong There‘, esordio solista che porterà poi dal vivo anche in Italia, in un’unico concerto, di cui farà certamente parte ‘Shadow In The Frame‘, il primo singolo diffuso oggi. Il poli-strumentista americano si esibirà giovedì 12 maggio al Circolo della Musica di Rivoli (TO), anticipato dalla folksinger Clara Mann. I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno in prevendita a breve su Vivaticket.



Ci sono importanti variazioni per quanto riguarda il tour italiano dei Biffy Clyro. La data che si sarebbe dovuta tenere all’Atlantico di Roma è stata cancellata, mentre quella di Milano è stata rinviata a mercoledì 14 settembre con cambio di location: il concerto si terrà al Carroponte di Sesto San Giovanni. In questo caso, i biglietti già acquistati rimangono validi.

Rinvio anche per l’unico appuntamento nel nostro paese con Poppy. L’entertainer americana si esibirà al Fabrique di Milano mercoledì 9 novembre (anziché il 25 gennaio prossimo). I biglietti precedentemente acquistati restano validi. Stessa sorte per la data congiunta di Bring Me Horizon ed A Day To Remember al Forum di Assago (MI), spostata a sabato 11 febbraio 2023. Ritarda di un anno anche il passaggio dalle nostre parti dei Blackberry Smoke: il nuovo appuntamento è per martedì 7 marzo 2023.

Si calendarizzano al prossimo anno anche i due concerti degli Sqürl di Jim Jarmusch: annullate le date in programma a fine mese a Milano e Bologna, le nuove schedule sono: martedì 31 gennaio 2023 presso il Cinema Massimo di Torino e mercoledì 1 febbraio al Teatro della Triennale di Milano. L’organizzazione specifica che “le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 28 febbraio 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto“, e che dunque i biglietti per lo show milanese andranno eventualmente riacquistati in seguito.

Slittano a ottobre le sei esibizioni italiane dell’ex Walkabouts Chris Eckman: il musicista di Seattle sarà domenica 9 al Freakout di Bologna, martedì 11 ottobre alla Raindogs House di Savona, mercoledì 12 a Milano presso Germi, giovedì 13 a Roma (location ancora da definire), venerdì 14 al Circolo Progresso di Firenze e sabato 15 a Il Giardino 2.0 di Lugagnano (VR).

A proposito della data milanese degli Slow Readers Club: “A causa dell’attuale situazione di incertezza relativa agli spettacoli dal vivo e ai viaggi internazionali, The Slow Readers Club hanno deciso di annullare il tour europeo, compresa la data di Milano prevista per il 16 febbraio 2022 al Biko Club, che prevedeva l’opening della rock band October Drift. È possibile richiedere il rimborso dei biglietti già acquistati sul canale ufficiale TicketOne entro e non oltre mercoledì 23 febbraio.”