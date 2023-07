Update concerti: Depeche Mode, Drab Majesty, Johnny Jewel, Kevin Devine, Black Honey…

Saranno disponibili a tutti da domani i biglietti per le tre date che i Depeche Mode terranno nel nostro paese nella primavera 2024: sabato 23 marzo al PalaAlpitour di Torino e giovedì 28 e domenica 30 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Una nuova occasione per chi non riuscisse ad partecipare ai concerti di domani, 14 luglio, a San Siro e di domenica prossima, 16 luglio, al Dall’Ara di Bologna. Ad esclusione dei costosissimi pacchetti VIP, gli ingressi per la data piemontese vanno da 79,24 a 115,81 euro (prezzi Vivaticket), mentre per quelle milanesi si sale da 85,33 a 115,81 euro.

In procinto di pubblicare, il prossimo 25 agosto, l’EP ‘An Object In Motion‘, i Drab Majesty hanno nel frattempo anche programmato un concerto in Italia. Il duo darkwave californiano suonerà giovedì 2 novembre (data indicativa, ndr) al Barrio’s di Milano, appuntamento unico nel nostro paese. Tra le canzoni in scaletta ci saranno presumibilmente i due nuovi singoli diffusi nelle ultime settimane: ‘Vanity‘ (feat. Rachel Goswell) e ‘The Skin And The Glove‘. Già in prevendita su Dice i biglietti, al costo di 24,99 euro.

Sarà sabato 14 ottobre l’unico concerto nel nostro paese di Kevin Divine. Il raffinato cantautore americano salirà sul palco dell’ARCI Bellezza di Milano, show per il quale i biglietti sono già in prevendita su Dice a 18,40 euro. Sarà l’occasione di ascoltare live le canzoni del suo LP più recente, ‘Nothing’s Real, So Nothing’s Wrong‘, uscito a marzo 2022.

Nel suo unico live italiano Johnny Jewel suonerà le colonne sonore dei film a cui ha contribuito come compositore. L’appuntamento (che recupera quello annullato del 24 luglio) è per venerdì 3 novembre al Magnolia di Segrate (MI), con il DJ set di Desire in apertura. I biglietti sono già disponibili su Dice, costano 25 euro tondi.

Appuntamento singolo anche con i ruspanti Black Honey, che venerdì 1 dicembre suoneranno all’ARCI Bellezza di Milano. Anche in questo caso i biglietti sono in prevendita su Dice, il prezzo è di 17,25 euro.

Purtroppo, è stato annullato il concerto che Iggy Pop avrebbe dovuto tenere lunedì prossimo 17 luglio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. L’organizzazione parla di “circostanze impreviste indipendenti dalla volontà degli organizzatori e dell’artista” e che “sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti sui circuiti ufficiali Ticketmaster, Ticketone e TAMtickets entro e non oltre il 16 agosto“.