Nuova musica: Yard Act, Sparklehorse, Hives, Drums, Cherry Glazerr

Dopo il grande successo dell’album d’esordio ‘The Overload‘, gli Yard Act sembrano pronti per un definitivo ritorno in pista. Primo indizio è un brano di oltre 8 minuti intitolato ‘The Trench Coat Museum‘, che parla di “come la nostra percezione di ogni cosa si sposti nel tempo, sia collettivamente che individualmente, a velocità che sul momento non siamo in grado di misurare“. Il brano è stato lavorato da Remi Kabaka Jr, membro sostanziale dei Gorillaz, ed è accompagnato da un video diretto da James Slater. A livello ufficiale non si parla ancora di nuovo album, ma lo sforzo promozionale messo in atto per questa traccia sembra indicare che non rimarrà un’uscita a sé stante.



L’8 settembre uscirà ‘Bird Machine‘, il disco postumo degli Sparklehorse curato dai fratelli del compianto Mark Linkous, Matt e Melissa. Dopo gli estratti ‘It Will Never Stop‘ ed ‘Evening Star Supercharger‘, l’altro-ieri è stato diffuso un altro dei brani in scaletta, una ballata molto docile e intima intitolata ‘The Scull Of Lucia‘, a cui Jason Lytle dei Grandaddy ha contribuito nelle armonie.



Sabato e domenica gli Hives saranno in Italia per aprire i concerti degli Arctic Monkeys, e proprio la loro effervescente attività dal vivo è ripresa nel video di ‘Rigor Mortis Radio‘, terza anticipazione dal loro nuovo album ‘The Death Of Randy Fitzsimmons‘, in arrivo l’11 agosto, che segue le già diffuse ‘Bogus Operandi‘ e ‘Countdown To Shutdown‘.



Si è letteralmente messo a nudo Jonny Pierce nella copertina del nuovo album dei suoi Drums, che non a caso si intitola ‘Jonny‘. Un disco che racconta della difficile infanzia vissuta all’interno di una comunità religiosa nella campagna fuori NewYork, e che include tutti i recenti singoli condivisi quest’anno: ‘I Want It All‘, ‘Plastic Envelope‘, ‘Protect Him Always‘, ‘Obvious‘ e il recente ‘Better‘, tutti parte di una tracklist di 15 brani che vedrà interamente la luce il 13 ottobre prossimo.



‘I Don’t Want You Anymore‘ è il titolo del nuovo LP dei Cherry Glazerr, che uscirà il 29 settembre per Secretly Canadian. Primissimo estratto è una canzone intitolata ‘Soft Like A Flower‘, parte di una scaletta di 11 tracce. “Volevo che quest’album rappresentasse soltanto cuore e anima, ma anche un po’ dell’amare l’angoscia e la tossicità che derivano dall’essere rovinati da un’altra persona“, racconta la leader del gruppo Clementine Creevy.