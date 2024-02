Update concerti: Deus, Ben Ottewell, Daniel Norgren, Unknown Mortal Orchestra, Mysterines, Crosses

Ci saranno anche i Deus nella terza giornata dell’edizione 2024 di Firenze Rocks. La band belga suonerà prima dei Tool, headliner di giornata. I biglietti sono già in prevendita da tempo sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma il posto unico costa 79,24 euro; disponibile ancora la modalità “fast lane” a 116,34 euro.

Tornerà in Italia in primavera il frontman dei Gomez Ben Ottewell. In versione solista, si esibirà venerdì 3 maggio all’Hobo’s di Rimini, sabato 4 alla Casa del Popolo di Impruneta (FI) e lunedì 6 al Freakout di Bologna.

Tre date anche per il cantautore svedese Daniel Norgren. L’autore delle canzoni contenute nella colonna sonora del film ‘Le Otto Montagne‘ sarà dalle nostre parti a ottobre: martedì 2 all’ARCI Bellezza di Milano, mercoledì 3 allo Spazio 211 di Torino e giovedì 4 al Locomotiv di Bologna. I biglietti sono disponibili su Dice a 25,30 euro per gli appuntamenti in Lombardia e Piemonte; 25 euro per quelli della data emiliana.

Mancavano dall’Italia da sei anni gli Unknown Mortal Orchestra: vi torneranno lunedì 8 luglio in data unica al Circolo Magnolia di Segrate (MI), all’interno di una serata denominata Cuori Impavidi. 28,25 euro è il prezzo dei biglietti, in prevendita su Dice.

I rumorosi Mysterines saranno nel nostro paese a novembre: unico l’appuntamento, mercoledì 6 al Biko di Milano. I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo (1/3). Su Vivaticket costeranno 24,38 euro.

Tre esibizioni live per la dark-wave dei Crosses di Chino Moreno: giovedì 13 giugno all’Auditorium San Domenico di Foligno (i biglietti partono addirittura da 70 euro, disponibili su Ticketone e Ticketitalia) e venerdì 14 all’Alcatraz di Milano (34,50 euro su Dice).