Update concerti: Deus, Jon Spencer, Tenacious D, Warmduscher, Amythyst Kiah

Stanno per tornare i Deus: con un nuovo album, ‘How To Replace It‘, che uscirà il 17 febbraio prossimo, che giunge a più di 10 anni di distanza dal loro ultimo, ‘Following Sea‘ del 2012. La band belga lo porterà in tour in tutta Europa, e per un unico concerto in Italia: Tom Barman e soci suoneranno ai Magazzini Generali di Milano mercoledì 29 marzo. I biglietti saranno disponibili da giovedì sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket; su quest’ultimo costeranno 32,91 euro.

Arriveranno presto nel nostro paese Jon Spencer And The Hitmakers: tre le date tra circa 10 giorni, domenica 13 a La Claque di Genova, lunedì 14 al Lumiere di Pisa e martedì 15 al Covo di Bologna. Sarà l’occasione per ascoltare live le canzoni di ‘Spencer Gets It Lit‘, l’album di debutto della nuova formazione del musicista americano, uscito lo scorso aprile. I biglietti sono in prevendita su Dice, costano 20 euro per la data ligure, 11,50 euro per quella toscana e 18,73 euro per quella emiliana.

Data unica in Italia per i Tenacious D, il progetto musicale dell’attore Jack Black: sabato 10 giugno saliranno sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). Domani su Ticketone partirà la prevendita dei biglietti, al prezzo di 40 euro più diritti e commissioni.

‘At The Hotspot‘, il quarto LP della loro carriera prodotto da due membri degli Hot Chip, è uscito lo scorso aprile, e i Warmduscher lo porteranno per la prima volta dalle nostre parti il prossimo febbraio: venerdì 10 suoneranno all’ARCI Bellezza di Milano e sabato 11 al Covo di Bologna. Già disponibili su Dice i biglietti: 17,25 euro il prezzo dello show milanese, 18,19 euro per quello bolognese.

Sarà la prima volta che si potrà vedere suonare in Italia Amythyst Kiah: la blues-rocker americana si esibirà domenica 20 novembre al Legend di Milano. Disponibili su Ticketone e Ticketmaster gli ingressi per il suo live, su quest’ultima piattaforma costano 18,46 euro.