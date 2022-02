Update concerti: Eagles Of Death Metal, Idles, Saint Motel, Sonic Boom, Connect Festival

È stato rinviato a lunedì 9 maggio il concerto milanese degli Eagles Of Death Metal che si sarebbe dovuto tenere il 21 marzo. Cambia anche la location, che non è più l’Alcatraz ma il Magnolia di Segrate (con i californiani Dead Sara in apertura). L’organizzazione sottolinea che “i biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data“; a breve su Dice dovrebbero riprendere le prevendite, che prima dell’interruzione costavano 27,33 euro.

“A causa delle restrizioni in corso in Italia, abbiamo purtroppo dovuto rimandare il nostro show di Milano previsto a marzo“: con questo messaggio, pubblicato sulla propria pagina Facebook, gli Idles hanno annunciato il rinvio del concerto che si sarebbe dovuto tenere giovedì 3 al Fabrique. “Il nostro team sta lavorando duramente per trovare una nuova data. I biglietti rimangono validi“, rassicura la band di Bristol.

È invece definitivamente cancellato il concerto dei Saint Motel previsto il 6 aprile al Magnolia di Segrate (MI). “Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto fino al 30 aprile 2022“, precisa l’organizzazione.

Una buona notizia per fortuna c’è: è il tour italiano di Sonic Boom, ex membro degli Spacemen 3 e oggi produttore affermato, che da solista ha pubblicato lo scorso anno il suo primo LP in 33 anni, ‘All Things Being Equal‘. Lo suonerà nel nostro paese per ben cinque occasioni: giovedì 12 Maggio al 30 Formiche di Roma, venerdì 13 al Bronson di Ravenna, sabato 14 al Dong di Macerata, domenica 15 all’Ex Convento di San Francesco a Pordenone e martedì 17 al Circolo della Musica di Rivoli (TO).

Una gita a Edimburgo per un festival musicale? Potrebbe essere un’idea per fine agosto, giacché da venerdì 26 a domenica 28 nella città scozzese a maggiore vocazione artistica si terrà il Connect Festival. National, Massive Attack, Jon Hopkins, John Grant, Chemical Brothers, Twilight Sad, Caribou, Ride, Low, Matt Maltese, Bombay Bicycle Club, Black Country New Road, Dehd e Geese sono tra i nomi in cartellone, a cui se ne dovrebbero aggiungere altri. Gli abbonamenti sono già in prevendita sul Ticketmaster britannico a 180,95 sterline.