Nuovo album e un concerto in Italia per i Vaccines

Sarà uno dei primi dischi del 2024 il nuovo album dei Vaccines: ‘Pick-Up Full of Pink Carnations‘ uscirà infatti il 12 gennaio, un paio di settimane prima di quella che sarà la loro unica data italiana, domenica 28 gennaio ai Magazzini Generali di Milano.

Il sesto LP in studio della band londinese è stato registrato a Los Angeles, prodotto da Andrew Wells (Halsey, Phoebe Bridgers) e mixato da Dave Fridmann (Tame Impala, Flaming Lips). È stato anticipato proprio oggi dal singolo ‘Heartbreak Kid‘.

“Ci sono due tipi di persone al mondo: persone a cui è stato spezzato il cuore e persone a cui non è ancora stato spezzato il cuore. ‘Heartbreak Kid’ è una chiamata alle armi, un promemoria per un momento storico in cui affrontare i propri sentimenti a testa alta può far sentire più vivi, anche se sembra che il mondo stia finendo. Questa è una canzone per tenere compagnia a chi è in coda sulla trafficata autostrada che collega la perdita alla scoperta“, afferma con queste sagge parole il frontman Justin Young. Secondo NME “con ‘Pick-Up Full Of Pink Carnations’ i Vaccines si distaccano nettamente dalla varietà sonora degli ultimi due album, rimpiazzandoli da qualcosa di più organico“.

Al disco non ha partecipato il chitarrista Freddie Cowan, che ha lasciato il gruppo la scorsa estate e che dunque non sarà parte nella formazione live che suonerà a Milano poco più di due settimane dopo la pubblicazione. I biglietti saranno in prevendita da venerdì 29 settembre sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultimo costeranno 32,91 euro.