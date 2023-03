Update concerti: Kim Gordon, Thurston Moore, Peter Hook, King Hannah, Russian Circles

Ci saranno anche Roma e Bologna, oltre Genova, nell’estate italiana di Kim Gordon. L’ex bassista dei Sonic Youth suonerà mercoledì 5 luglio a Roma Incontra il Mondo (non ci è nota, però, la location), giovedì 6 (come già annunciato) al GoaBoa Festival nel capoluogo ligure e venerdì 7 al Nova Festival presso i giardini di via Filippo Re nella città emiliana. Per quest’ultima data, i biglietti (in versione early bird) sono in prevendita su Mailticket a 23,10 euro.

L’ex consorte Thurston Moore, dal canto suo, suonerà presto a Milano (1/4) e Roma (2/4). I due concerti sono però da qualche tempo sold out, e dunque, per chi non avesse acquistato i biglietti, l’unica possibilità di vederlo è andare a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, sabato 15 luglio. Il musicista newyorkese si esibirà all’interno del Disorder Festival, con ingressi a breve in prevendita su Postoriservato.it.

A GoaBoa di Genova suonerà un altro bassista-icona del rock: Peter Hook & The Light si esibiranno all’Arena del Mare (Porto Antico) sabato 1 luglio, per quella che (almeno per il momento) è una data unica. Già disponibili su Dice i biglietti, che costano 36,82 euro.

Dei King Hannah già sappiamo che quest’estate si esibiranno a Sexto ‘Nplugged (7 luglio) e al Todays Festival (25 agosto), ma da ieri è noto anche che il duo inglese salirà sul palco del MayDay Festival di Sant’Elpidio a Mare (FM) sabato 26 agosto. Per lo show nelle Marche, i biglietti sono in prevendita su Vivaticket a 17,20 euro.

Mercoledì 2 agosto al Magnolia di Segrate (MI) i Russian Circles terranno la loro unica data italiana del 2023. La band post-rock di Chicago verrà anticipata sul palco all’Idroscalo dai Crouch. In prevendita su Dice i biglietti, che costano 25 euro tondi.