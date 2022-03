Update concerti: Kings Of Convenience, Archive, Metronomy, Kooks, Vanishing Twin, Mi Ami

Torneranno in Italia in estate, i Kings Of Convenience, e per ben sette concerti. Il duo norvegese suonerà giovedì 21 luglio all’Anfiteatro Del Venda di Galzignano Terme (PD), sabato 23 al Teatro Romano di Verona, domenica 24 all’Arena del Parco del Mirafiore di Pesaro, martedì 26 all’ Anfitatro delle Cascine di Firenze, mercoledì 27 al Villa Ada Festival di Roma, venerdì 29 al Sito Reale di San Leucio di Caserta, sabato 30 al Locus Festival di Minervino Murge (BT). Dopodomani alle 12 partiranno le prevendite, di cui conosciamo i prezzi soltanto per la data padovana (43,47 euro su Dice), marchigiana (28,66 euro su Vivaticket), romana (31,05 euro su Dice) e campana (29 euro su Dice).

Uscirà l’8 aprile ‘Call To Arms And Angels‘, il nuovo album (l’11° in carriera) degli Archive. La band londinese lo porterà in tour nella seconda metà dell’anno, con due tappe in Italia: martedì 8 novembre nella sala Sinopoli dell’Auditorium di Roma, e mercoledì 9 alla Santeria di Milano. Al momento, siamo a conoscenza del prezzo dei biglietti soltanto al netto di diritti e commissioni di prevendita: tra 22 e 28 euro il costo d’ingresso per la data romana, 25 euro per quella milanese.

È invece rinviato ancora di qualche settimana il concerto che i Metronomy devono tenere da tempo a Milano. Il nuovo appuntamento è per lunedì 13 giugno 2022, sempre all’Alcatraz. I biglietti già acquistati restano ovviamente validi, per chi non li avesse rimangono in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster; su quest’ultimo costano 30,50 euro.

Spostata, ma in questo caso al prossimo anno, l’unica data italiana dei Kooks. La band di Brighton dunque non suonerà al Fabrique di Milano domenica prossima, bensì mercoledì 1° febbraio 2023. Anche in questo caso i biglietti già acquistati rimangono validi, le prevendite continuano su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket (dove costano 36,57 euro).

Giungeranno in Italia in primavera i Vanishing Twin, per quattro esibizioni: mercoledì 25 al Teatro Garbatella di Roma (biglietti su Diyticket a 20 euro tondi) giovedì 26 a Savignano sul Rubicone (FC) in apertura ai Giardini di Mirò (all’interno della rassegna Acieloaperto), venerdì 27 all’AncheCinema di Bari (anche in questo caso 20 euro su Diyticket) e domenica 29 all’interno del Mi Ami Festival di Segrate (MI).

È proprio la presenza di band internazionali la novità dell’edizione 2022 del Mi Ami Festival, che si terrà tra venerdì 27 e sabato 29 maggio nella consueta location del Circolo Magnolia di Segrate (MI). Oltre ai succitati Vanishing Twin anche i francesi L’Imperatrice e gli olandesi Yin Yin. Per il resto, è tutto scritto nella locandina embeddata qui sotto. I prezzi dei biglietti, disponibili su Dice, sono i seguenti: 92 euro l’abbonamento alle tre giornate della manifestazione, la singola invece costa 39,10 euro.