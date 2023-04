Update concerti: Kiwi Jr, Buck Meek, Skunk Anansie, Sisters Of Mercy, Darts

Domenica prossima i Big Thief suoneranno a Milano in data unica, ma a settembre il chitarrista Buck Meek tornerà in Italia per un tour solista. Martedì 12 sarà al Magnolia di Segrate (MI), mercoledì 13 allo Spazio 211 di Torino e sabato 16 al Locomotiv di Bologna. I biglietti, in prevendita su Dice, costano rispettivamente 20,80 euro, 23 euro e 20 euro. In apertura di ciascuno show, la cantautrice californiana Germaine Dunes.

I Kiwi Jr non suoneranno soltanto in Sicilia. Come noto, domenica 13 agosto saliranno sul palco dell’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA), ma il giorno prima, sabato 12, si esibiranno anche all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, in uno show a ingresso gratuito.

Oltre al concerto di sabato 10 giugno a Rimini, si potrà veder suonare gli Skunk Anansie in altre due occasioni: il giorno prima, venerdì 9, alla Fiera Internazionale di Cagliari, e quindi giovedì 6 luglio al Summer Festival di Valmontone (RM). A breve in prevendita su Ticketone i biglietti per le due nuove date, di cui non siamo a conoscenza dei costi.

Oltre al live di domenica 13 agosto al Cinzella Festival di Grottaglie (TA), i Sisters Of Mercy torneranno nel nostro paese a novembre. Due i concerti per la storica band gothic-rock inglese: giovedì 2 novembre a Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) e venerdì 3 al Teatro Verdi di Cesena. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone a 36,81 euro.

Ben cinque gli appuntamenti con le Darts. Il quartetto garage-rock di Phoenix sarà venerdì 23 giugno al Barrio’s di Milano, sabato 24 al parco Ducale di Parma, martedì 27 all’Ultravox di Firenze, giovedì 29 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna e sabato 30 al parco Mazzini di Salsomaggiore (PR).