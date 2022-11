Update concerti: Fantastic Negrito, Kula Shaker, Offspring, Jay-Jay Johanson

Saranno cinque date speciali quelle che Fantastic Negrito terrà in Italia il prossimo mese di febbraio. ‘White Jesus Black Problems‘, il suo album più recente uscito lo scorso giugno, verrà infatti presentato sia sotto forma di cortometraggio, sia in versione acustica, a margine di una vera e propria sessione di Q&A con il pubblico. Tutto questo avverrà mercoledì 15 al Cinema Massimo di Torino (i biglietti saranno disponibili su Anyticket a 15 euro più diritti e commissioni), giovedì 16 a Il Garibaldi di Prato (Ticketone a 20 euro + d.p.), venerdì 17 al Teatro Bolivar di Napoli (Go2 a 15 euro + d.p.), sabato 18 al Teatro Kismet di Bari (26,45 euro su Dice) e domenica 19 al Teatro Verdi di Cesena (Ticketone tra 20 e 25 euro + d.p.). Le prevendite partiranno dalle 11 di giovedì.

Sarà uno degli ultimi concerti del 2022 quello che i Kula Shaker terranno giovedì 15 dicembre al Teatro Regio di Parma. Si tratta di una data unica nel nostro paese, che arriva a 6 mesi di distanza da ‘1st Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs‘, sesto LP in carriera per la band londinese. I biglietti per ascoltare le nuove e le vecchie canzoni di Crispian Mills e soci sono disponibili da oggi su Vivaticket, costano tra 38,84 e 44,16 euro a secondo della postazione scelta.

Per chi ama il punk-rock americano degli anni ’90, lo Slam Dunk Festival di Bellaria Igea Marina (RN) è un evento da evidenziare in calendario. Venerdì 2 e sabato 3 giugno suoneranno alla Bay Arena, infatti, rispettivamente Rancid e Offspring. Nella prima giornata saliranno sui due palchi previsti anche Anti-Flag, Less Than Jake, Bowling For Soup, e Destroy Boys. Nella seconda Simple Plan, Billy Talent, Enter Shikari e Trash Boat. Biglietti singoli e abbonamenti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno in prevendita da domani sul circuito Ticketmaster.

Ci sarà anche un concerto di Jay-Jay Johanson all’interno della rassegna Autunno Boreale, partita il 19 ottobre scorso e attiva fino al 14 dicembre prossimo. Il cantautore svedese si esibirà al Volvo Studio di Milano domani, mercoledì 23 novembre. L’ingresso è su prenotazione (qui) con consumazione obbligatoria.