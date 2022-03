Update concerti: Porridge Radio, Battles, Fontaines D.C., Patti Smith, Pulley

La più bella notizia del giorno sono senza dubbio i due concerti con cui i Porridge Radio presenteranno nel nostro paese il loro nuovo album, ‘Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky‘ (che uscirà il 20 maggio), anche perché saranno entrambi gratuiti. La band di Brighton si esibirà venerdì 8 luglio all’Arti Vive Festival di Soliera (MO) e sabato 9 al Lars Rock Fest di Chiusi (SI).

Due date in Italia anche per i Battles, che suoneranno domenica 12 giugno al Largo di Roma e lunedì 13 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti saranno acquistabili da lunedì su Dice, 23 euro il costo d’ingresso per lo show romano, 25,50 euro il prezzo di quello milanese.

Cambia location la data di Milano dei Fontaines D.C., in programma mercoledì 23 marzo. La band irlandese non si esibirà più ai Magazzini Generali bensì all’Alcatraz. Il concerto rimane comunque sold out.

Raddoppiano gli appuntamenti italiani di Patti Smith, che oltre a Roma (mercoledì 27) si esibirà anche in piazza Garibaldi a Cervia (RA) domenica 31 luglio. I biglietti sono già in prevendita su Ciaotickets e Ticketone, su quest’ultima piattaforma il costo varia da 36,81 a 73,63 euro.

Con la conferma della presenza dei Pulley si completa la line-up di Punk In Drublic, il festival itinerante organizzato dai NoFX che avrà luogo domenica 22 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). Il resto del cast è impresso nella locandina qui sotto, i biglietti sono sempre disponibili sui circuiti Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket, su quest’ultimo costano 57,20 euro.