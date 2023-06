Update concerti: Primal Scream, Devendra Banhart, Notwist, And So I Watch You From Afar, Lucinda Williams

Ci saranno anche i Primal Scream all’I-Days di Milano. Suoneranno all’Ippodromo La Maura domenica 2 luglio, nella stessa giornata di Red Hot Chili Peppers (che saranno gli headliner), Skunk Anansie e Studio Murena. I biglietti sono già in prevendita su diverse piattaforme, su Ticketone costano 85,90 euro, con upgrade a 110,44 euro per la zona pit.

Come già detto ieri l’altro, Devendra Banhart è in procinto di pubblicare il suo nuovo album ‘Flying Wig‘ (arriverà il 22 settembre). Un paio di mesi dopo lo porterà in Italia per due concerti: martedì 21 novembre all’Auditorium di Milano e mercoledì 22 al Teatro Politeama Rossetti di Trieste. Saranno in prevendita da domani su Ticketone i biglietti per lo show i Lombardia, anche su Vivaticket quelli per la data giuliana, che vanno da 25,30 euro a 49,45 euro.

C’è un altro concerto gratuito all’interno del tour italiano dei Notwist: sabato 8 luglio saranno parte del cast del Lars Rock Fest di Chiusi (SI). Lo show si aggiunge a quelli già noti di giovedì 6 all’ArtiVive Festival di Soliera (MO), anch’esso senza costo, e di venerdì 7 allo Spazio 211 di Torino.

Il giorno prima, venerdì 7 luglio, sul palco del Lars Rock Fest di Chiusi (SI) saliranno gli And So I Watch You From Afar. Anche in questo caso l’accesso è libero, ma per la band post-rock nordirlandese sarà anche l’unica data italiana.

Dopo il concerto milanese dello scorso gennaio, Lucinda Williams tornerà in Lombardia a marzo del prossimo anno: venerdì 15 marzo 2024 la celebre cantautrice country-folk americana suonerà infatti al Palasport di Chiari (BS). I biglietti, in prevendita da domani sul circuito Ticketmaster, costeranno 50 euro più diritti e commissioni.