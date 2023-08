Update concerti: Shame, Squid, Half Japanese, Seafret, Peter Milton Walsh

Gli Shame sono in giro per il nostro paese proprio in questi giorni, ma vi torneranno presto per un ulteriore concerto: domenica 17 settembre, infatti, faranno parte del cast del Poplar Festival di Trento, in una serata che vedrà sul palco anche Squid e Verdena. Tutto ciò costerà soltanto 18,50 euro, con biglietti in prevendita su Dice.

Attivi da quasi 50 anni, gli Half Japanese non smettono di far uscire dischi (l’ultimo, ‘Jump into Love’, è di quest’anno) e di programmare concerti. La band art-punk originaria del Maryland sarà in data unica italiana giovedì 2 novembre all’ARCI Bellezza di Milano. 23 euro il prezzo dei biglietti, che sono già disponibili su Dice.

Uscito da pochi mesi il terzo LP della loro carriera (‘Wonderland‘), i Seafret lo porteranno live anche in Italia, per un unico appuntamento. Il duo rock inglese suonerà giovedì 23 novembre al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti sono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Dice, su quest’ultima piattaforma costano 23,40 euro.

Due date ottobre per il frontman degli Apartments Peter Milton Walsh. Il musicista australiano si esibirà mercoledì 25 ottobre a Il Giardino di Lugagnano (VR) e giovedì 26 al Cotton Club di Modena.