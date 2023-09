Nuova musica: Beirut, Kills, Ash, Marnie Stern, Killers

Il prossimo 10 novembre uscirà il nuovo album di Beirut: ‘Hadsel‘ prende il titolo dall’isola situata nell’estremo nord della Norvegia in cui Zach Condon si è ritirato durante il 2020, e dove ha scritto gran parte delle dodici canzoni in scaletta. Sono state ispirate dall’organo che si trovava nella chiesa a pianta ottagonale della copertina, divenuto strumento fondamentale per le nuove composizioni, tra cui c’è il singolo ‘So Many Plans‘. “Durante il periodo trascorso ad Hadsel, ho lavorato duramente sulla musica, come in trance e in preda al collasso mentale che avevo accantonato fin dall’adolescenza: è arrivato e mi ha fatto suonare come una campana“, ricorda Condon. “Sono rimasto a pensare a molte cose del passato e del presente, mentre la bellezza della natura, l’aurora boreale e delle spaventose tempeste mi circondavano con uno spettacolo impressionante. Mi piace credere che quel paesaggio sia in qualche modo presente nella mia musica.”



Due settimane prima, il 27 ottobre, sarà la volta dei Kills pubblicare un atteso nuovo LP. ‘God Games‘, che verrà distribuito da Domino, conterrà i recenti singoli ‘New York‘ e ‘LA Hex‘ oltre al nuovo ‘103‘. Alison Mosshart e Jamie Hince vi stavano lavorando dal 2019, ma il disco ha subito una forte accelerazione dopo che Hince ha convinto Alison a comprare una piccola tastiera da 100 dollari: “Abbiamo scritto con la chitarra meno che mai“, afferma il duo in una nota. Alla produzione è stato chiamato l'”amico” Paul Epworth: “Dato che era con noi quando avevamo due amplificatori, una lampadina e un paio di microfoni in un furgone, sembrava perfetto per questo disco. Sapeva quanta strada era stata fatta e poteva riannodare il filo conduttore.”



Uscirà il 15 settembre per Fierce Panda ‘Race The Night‘, il nuovo album degli Ash. Ci sono voluti cinque anni per realizzarlo, un po’ per la pandemia e un po’ per la nascita del figlio del frontman Tim Wheeler, che racconta: “Un paio di anni fa pensavamo di averlo finito, ma poi ci siamo resi conto che non stava bene insieme, questa cosa metà rock e metà synth. Così abbiamo messo da parte il materiale con i synth e abbiamo lavorato su alcune canzoni rock che avevamo in giro.” Quattro sinora i brani resi noti: ‘Usual Places‘, ‘Race The Night‘, ‘Like A God‘ e la recente ballata ‘Crashed Out Wasted‘.



Ci sono voluti una decina d’anni per dare un seguito a ‘The Chronicles of Marnia‘, l’album ad oggi più recente di Marnie Stern. La virtuosa chitarrista vi darà un seguito il prossimo 3 novembre, quando per Joyful Records uscirà ‘The Comeback Kid‘. “Mi aspettavo che tutti quegli anni passati a suonare altri generi mi avrebbero influenzato, ma non è stato affatto così! Sono tornata esattamente al punto di prima. È stato fantastico poter ricominciare a essere me stessa“, racconta la stessa Marnie in una nota. Prima anticipazione del nuovo materiale è un brano intitolato ‘Plain Speak‘.

La scorsa settimana i Killers hanno pubblicato un nuovo singolo, ‘Your Side Of Town‘: un brano che aveva tutta l’aria di essere l’anticipazione di un nuovo LP, ma che invece non lo sarà, perché il disco in preparazione è stato, alla fine, scartato: “A metà delle registrazioni mi sono reso conto che non potevo farlo. Non credo che ci vedrete più fare questo tipo di musica“, ha raccontato il frontman Brandon Flowers al Times. “Questo è lo stato di crisi in cui mi trovo: i Killers sono la mia identità e le nostre canzoni riempiono i posti a sedere, ma sono più appagato nel fare musica come quella in ‘Pressure Machine‘. Scrivendola ho trovato un lato di me stesso che trovo forte. Era la persona che stavo cercando! Sono orgoglioso degli ‘Hot Fuss’ come si può esserlo di qualcosa che hai fatto a 20 anni, ma io non ho più 20 anni. Quindi sto pensando alla prossima fase della mia vita“, spiega il musicista di Las Vegas. ‘Your Side Of Town‘, dunque, rappresenta una sorta di lascito di una band che (forse) non ci sarà più.