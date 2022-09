Update concerti: Sorry, Múm, Joan As Police Woman, Half Alive, Roger Waters

‘Anywhere But Here‘, il nuovo album dei Sorry, uscirà per Domino il prossimo 7 ottobre. La band inglese lo verrà a suonare in Italia qualche mese dopo, in due occasioni: mercoledì 22 febbraio all’ARCI Bellezza di Milano, e giovedì 23 al Covo di Bologna. I biglietti saranno in prevendita da venerdì su Dice; 14,95 euro il costo della data lombarda, 18,47 euro di quella emiliana. Recentemente Asha Lorenz e soci hanno condiviso un nuovo estratto da quello che sarà il loro sophomore, un brano denominato ‘Key To The City‘.



Si sedimenta il legame tra i Múm e l’Italia: la band islandese ha infatti registrato in Puglia il suo nuovo LP, che arriverà a quasi 10 anni dal precedente (‘Smilewound‘, 2013), e lo suonerà unicamente nel nostro paese, almeno per quanto riguarda il 2022. Quattro i concerti: mercoledì 27 settembre al Teatro Abeliano di Bari, giovedì 28 al Monk di Roma, venerdì 29 all’Hiroshima di Torino e sabato 30 al Freakout di Bologna. 17 euro il costo dei biglietti per il concerto nella capitale, così come quelli dello show emiliano (23 euro) sono in prevendita su Dice. 24,54 euro (su Ticketone) il prezzo degli ingressi per Torino.

Ci sarà anche Joan As Police Woman tra i tanti artisti che si esibiranno domenica 18 settembre alla Triennale di Milano per ‘The Gathering‘, progetto musicale di Ferdinando Arnò vincitore della Targa Tenco 2022 come “miglior album collettivo”. Dalle 11 del mattino a mezzanotte si esibiranno in un flusso ininterrotto e in diverse zone del museo anche Melanie De Biasio, Theo Blackmann e tanti altri artisti. Più info qui.

E’ riprogrammata a mercoledì 8 marzo 2023 l’unica data italiana degli Half Alive. Il trio californiano, che avrebbe dovuto esibirsi lo scorso maggio, suonerà dunque alla Santeria di Milano l’anno prossimo. Su Ticketmaster è attiva la prevendita dei biglietti al costo di 24,40 euro.

I fan dei Pink Floyd saranno felici di sapere che l’ex frontman Roger Waters terrà, nel 2023, quattro concerti in Talia. Un po’ meno nel sapere che saranno parte del suo “Farewell Tour“. In ogni caso, il musicista inglese si esibirà lunedì 27 e martedì 28 marzo al Forum di Assago (MI) e venerdì 28 e sabato 29 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). La vendita generale dei biglietti aprirà alle 10 di Venerdì 16 settembre su Ticketone.it.