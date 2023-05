Update concerti: Swans, Glen Hansard, Romy, Erlend Oye, Nordgarden

Il concerto di lunedì prossimo 29 maggio al Teatro Duse di Bologna non sarà l’unico degli Swans in Italia nel 2023. Micheal Gira e soci saranno infatti nuovamente dalle nostre parti a novembre per due ulteriori date: venerdì 10 all’Auditorium San Domenico di Foligno (PG) e sabato 11 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Entrambi gli show saranno aperti da Norman Westberg. I biglietti saranno a breve in prevendita su Ticketone per il concerto in Umbria, e sono già disponibili su Dice per quello in Lombardia (a 34,50 euro).

Glen Hansard è già da tempo nel cartellone del Comfort Festival di Ferrara (si esibirà domenica 2 luglio insieme a Jack Johnson, Nathaniel Rateliff e Wolfmother), ma da qualche giorni i suoi appuntamenti con il pubblico italiano sono diventati tre. Il giorno prima, sabato 1, sarà healdiner al Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli, vicino Pisa (biglietti su Ticketone a 30,44 euro) e poi in autunno, domenica 12 novembre, suonerà al Teatro Dal Verme di Milano (prevendite attive su Ticketone da venerdì prossimo).

La carriera solista di Romy Madley-Croft, 1/3 degli XX, sembra lanciatissima. Un album, ‘Mid-Air‘, in uscita il 4 agosto, prodotto da due diverse generazioni di dance-producer di successo, nelle persone di Fred Again e di Stuart Price, e quindi anche un concerto in Italia: la musicista inglese si esibirà sabato 17 giugno all’Ex Macello di Milano. I biglietti, già disponibili su Dice, costano 25,50 euro.

Dopo le recenti fatiche con i Kings Of Convenience, Erlend Øye si riunisce con gli amici de La Comitiva, che da Siracusa saliranno in Val di Non, alla Malga Tasula di Tassullo (TN), per un concerto gratuito nella splendida cornice delle Dolomiti del Brenta. Attenzione, l’inizio dello show è previsto per mezzogiorno.

Dalla Norvegia (e con un paragonabile affetto per il nostro paese) proviene anche Nordgarden, che settimana prossima sarà in Italia per quattro concerti: mercoledì 31 maggio a Germi a Milano, giovedì 1 giugno all’Hobo’s di Rimini, venerdì 2 al Fine di Mondo di Villafranca (VR) e domenica 4 alla Trattoria da Nicola & Salvatore di Montichiari (BS).