Update concerti: Thurston Moore, Primus, Future Islands, Kid Francescoli, Mother Mother, War On Drugs

Saranno tre le date in Italia del Thurston Moore Group. L’ex chitarrista dei Sonic Youth venerdì 10 giugno si esibirà all’Off Tune Festival di Prato, sabato 11 al Nova Festival di Bologna e poi giovedì 21 luglio al Balena Festival di Genova. I biglietti per la data toscana (al prezzo di 27,08 euro) e quella ligure (37 euro, ma c’è anche Manuel Agnelli in line-up) sono in prevendita su Dice.

Si chiama ‘A Tribute To Kings‘ il nuovo spettacolo live dei Primus, incentrato sul loro tributo a ‘A Farewell To Kings‘, l’album dei Rush del 1977, che ripropongono per intero nello show. In scaletta ci saranno comunque anche le loro canzoni, che verranno suonate in Italia in un’unica occasione: mercoledì 21 settembre al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti saranno disponibili a breve sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Fastickets. Siamo a conoscenza solamente del costo al netto di diritti e commissioni, che va da 30 a 50 euro.

Si aggiunge un appuntamento al tour italiano dei Future Islands. Oltre al Fabrique di Milano venerdì 4 novembre, Samuel T. Herring e soci suoneranno anche all’Orion di Ciampino (Roma) il giorno precedente, giovedì 3. 29 euro è il prezzo finale dei biglietti per entrambi i concerti, con prevendita disponibile su Dice.

Due saranno anche le date nel nostro paese per l’indie-pop di Kid Francescoli. Il musicista francese si esibirà domenica 24 luglio all’EUR Social Park di Roma e martedì 26 al Magnolia di Segrate (MI). 20,70 euro il prezzo dei biglietti per l’appuntamento romano (acquistabili su Dice), 21,96 euro il costo degli ingressi per quello milanese (su Ticketmaster).

Il concerto che i Mother Mother avrebbero dovuto tenere lo scorso 9 marzo ai Magazzini Generali di Milano e successivamente rinviata a data da destinarsi, è stata riprogrammata a lunedì 28 novembre. Confermata sia la venue che il prezzo dei biglietti, che su Ticketmaster costano 21,96 euro.

È stata annullato il concerto che i War On Drugs avrebbero dovuto tenere a Milano il prossimo 5 aprile. È la stessa band ad aver personalmente veicolato un messaggio ai propri fan: “Ciao amici, siamo tristi di annunciare che il nostro show è stato cancellato. Le attuali restrizioni sanitarie non permettono la piena capacità per gli spettacoli in Italia. Anche se ci sono piani per eliminarle, non ci sono ancora dettagli precisi per poter procedere con il nostro concerto del 5 aprile. Tutti i biglietti saranno rimborsati attraverso Ticketone e Ticketmaster. I War on Drugs sperano di tornare in Italia nel 2023!!!”