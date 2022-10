Update concerti: Turin Brakes, King Gizzard, Inhaler, Jesse Malin, Blink 182

Circa un mese fa hanno pubblicato il loro nuovo album, ‘Wide-Eyed Nowhere‘, e nella prossima primavera i Turin Brakes lo porteranno dal vivo in Italia in ben cinque occasioni. Olly Knights, Gale Paridjanian e compagni si esibiranno martedì 18 aprile 2023 al CAP10100 di Torino, mercoledì 19 al Biko di Milano, giovedì 20 al Locomotiv di Bologna, venerdì 21 all’Alcazar di Roma e sabato 22 allo Spazioporto di Taranto. I biglietti sono già in prevendita su Dice (a parte quelli per la data pugliese, che lo saranno presto), e costano 23 euro per ciascuno degli appuntamenti.

Sarà difficile prevedere quanti nuovi album dei King Gizzard And The Lizard Wizard usciranno prima che, mercoledì 15 marzo 2023, terranno la loro unica data nel nostro paese. La band psych-rock australiana suonerà all’Alcatraz di Milano, concerto per il quale i biglietti sono da oggi in prevendita su Ticketone e Ticketmaster (su quest’ultimo circuito costano 36,60 euro).

Giornata piena di cose per gli Inhaler, che in mattinata hanno confermato l’uscita di ‘Cuts & Bruises‘, il loro nuovo album in arrivo il 17 febbraio prossimo, e nel pomeriggio hanno replicato con l’annuncio di tre concerti italiani: Elijah Hewson e soci sabato 13 maggio 2023 saliranno sul palco dell’Estragon di Bologna, domenica 14 dell’Orion di Roma, e martedì 16 dell’Alcatraz di Milano. Venerdì prossimo partirà la vendita generale dei biglietti, che su Vivaticket costeranno 26,82 euro per ciascuna delle tre date.

Sarà finalmente in Italia a febbraio del prossimo anno Jesse Malin, giovedì 23 al Druso di Ranica (BG), venerdì 24 al Bronson di Ravenna e sabato 25 al Corner Live di Mareno di Piave (TV). Con lui sul palco il bassista dei Replacements Tommy Stinson. Su Dice è possibile acquistare i biglietti per la data emiliana al costo di 20,70 euro; per quella lombarda la prevendita è attiva su Mailticket a 24,33 euro.

Sono dunque tornati insieme nella loro formazione originaria i Blink 182, ovvero Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker. Intraprenderanno un tour mondiale che avrà anche una data in Italia tra quasi un anno, venerdì 6 ottobre 2023, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). I biglietti saranno in prevendita da lunedì sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, su quest’ultimo costeranno tra 60,95 e 103,62 euro.