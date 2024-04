Update concerti: White Buffalo, Allah-Las, Glass Animals, Snow Patrol, Kae Tempest e altro

Sarà consistente il tour di Jake Smith aka The White Buffalo che nel mese di ottobre passerà dal nostro paese. Quattro i concerti: venerdì 25 al Viper di Firenze, sabato 26 al Largo di Roma, domenica 27 al Capitol di Pordenone e martedì 29 ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone e Mailticket. Su quest’ultimo portale costano 33,83 euro (ad eccezione della data friulana il cui prezzo è di 31,44 euro). Il tour sarà anche l’occasione per promuovere il nuovo live-album del folksinger americano (che sarà accompagnato sul palco dal batterista Matt ‘Machine’ Lynott e il multistrumentista Christopher Hoffee), che uscirà nella seconda parte del 2024.

Il loro LP più più recente (quinto in carriera), ‘Zuma 85’, è uscito lo scorso anno. Gli Allah-Las lo verranno presto a suonare in Italia: giovedì 29 agosto al Circolo Magnolia di Segrate (MI). I biglietti per la data unica della pop/rock-band californiana sono già in prevendita su Dice a 23 euro.

Ci sarà una sola occasione anche per assistere all’esibizione live dei Glass Animals, che avrà luogo martedì 22 ottobre all’Alcatraz di Milano. Le prevendite saranno aperte da giovedì prossimo sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; su quest’ultima piattaforma costeranno 48,76 euro. Suoneranno le canzoni di ‘I Love You So F***ing Much’, il loro primo album in quattro anni (nonché quarto in carriera) previsto per il 19 luglio. Non secondaria la band di apertura: le Big Moon.

Chi avesse facilità nel recarsi nel vicino Canton Ticino, potrà assistere all’unico concerto degli Snow Patrol nei pressi dei nostri confini. Gary Lightbody e soci suoneranno mercoledì 17 luglio in piazza Grande a Locarno, per il Moon & Stars Festival. I biglietti non sono però economicissimi: 112,75 franchi svizzeri la disponibilità meno cara, accessibile da Ticketcorner.ch. Nella serata si esibirà anche il cantante britannico Callum Scott.

Dal nostro paese passerà anche Kae Tempest. Tre i concerti per la musicista/poetessa/attivista inglese: giovedì 8 agosto alla Rocca Malatestiana di Cesena (all’interno della rassegna Acieloaperto; biglietti su Ticketone a 27 euro), venerdì 9 all’Eremo Club di Molfetta (ticket su Dice a 28,75 euro) e, come già noto, sabato 10 sul palco di Ypsigrock a Castelbuono, vicino Palermo (il pass per la singola giornata costa 47,21 euro).

I concerti dei Bdrmm in Italia sono raddoppiati: oltre a quello di sabato 6 luglio in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN), la band shoegaze inglese suonerà anche all’Arti Vive Festival di Soliera (MO), per uno show completamente gratuito.

Sono diventati due anche i live dei Gilla Band: oltre a quello già confermato (e a ingresso gratuito) del Lars Rock Festival di Chiusi (SI) di mercoledì 6 luglio, il quartetto irlandese sarà anche domenica 25 agosto ad Acquaviva delle Fonti (BA) all’interno del Distorsioni Fest. 19 euro il costo dei biglietti validi per la intera giornata, acquistabili su Dice.

Sono in calendario tra la tarda primavera e l’estate le prime tre date italiane degli Oracle Sisters: sabato 15 giugno al Go Go Bo Festival presso il Link di Bologna, domenica 21 luglio al Woodoo Fest di Cassano Magnago (VA) e giovedì 8 agosto al ‘solito’ Ypsigrock di Castelbuono (PA). 27 euro è il prezzo per l’esibizione emiliana (sul palco anche Notwist, Leatherette e Dengue Dengue Dengue), 18,50 euro per quella nel varesotto (on stage anche gli Yin Yin), 47,21 per quella siciliana (nella stessa giornata di Colapesce & Dimartino, Egyptian Blue e Jadu Heart).

Aurora tornerà nel nostro paese in data unica: mercoledì 18 settembre all’Alcatraz di Milano. I biglietti sono in prevendita da oggi su Ticketone e Ticketmaster; su quest’ultima piattaforma gli ingressi costano 43,07 euro.

Una data anche per i Pale Blue Eyes: il trio shoegaze del Devon suonerà domenica 30 giugno al BOEM Festival di Bogliasco (GE), con ingresso gratuito.

Oltre al concerto a Ypsigrock (giovedì 8 agosto), i Jadu Heart si esibiranno anche al Sexto ‘Nplugged di Sesto al Reghena (PN) sabato 6 luglio, lo stesso giorno dei Bdrmm. 30,23 euro il prezzo dei biglietti su Ticketmaster.

Anche se lontano dall’indie-rock, è molto interessante il festival, denominato ‘The Island’, che tra il 30 maggio e il 2 giugno avrà luogo sull’isola di Pantelleria. Floating Points e John Talabot sono i due nomi più illustri del cartellone, che postiamo qui sotto.