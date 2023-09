Yard Act, due date in Italia ad aprile

Il 2024 sarà probabilmente l’anno che vedrà l’uscita dell’atteso sophomore degli Yard Act. Niente di ancora ufficiale, ma la recente diffusione del singolo ‘The Trench Coat Museum’, co-prodotto con Remi Kabaka Jr dei Gorillaz, era stato considerato un primo indizio.

Un secondo è il corposo tour europeo che la band inglese intraprenderà nella primavera del 2024. Due concerti si terranno in Italia: sabato 13 aprile al Locomotiv di Bologna e domenica 14 alla Santeria di Milano.

I biglietti, di cui ancora non è stato comunicato il costo, saranno in prevendita da venerdì 29 settembre sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Il quartetto di Leeds ha informalmente già parlato del nuovo lavoro. All’NME ha dichiarato essere “già finito”, aggiungendo: “C’è dentro un coro gospel, una sezione d’archi, flauti, davvero di tutto. Uscirà tra inizio settembre [ma non è stato il caso, ndr] e la fine della prossima estate. Parla del far parte di una band professionista per lavoro e dover stare lontano dalla mia famiglia. Avere tutto quello che hai sempre desiderato ma realizzare che la miseria e i problemi esistono ancora.”