4 concerti dei King Hannah a luglio

I prossimi mesi, per i King Hannah, saranno certamente pieni di impegni, giacché il prossimo 31 maggio uscirà ‘Big Swimmer‘, l’atteso seguito dell’ottimo ‘I’m Not Sorry, I Was Just Being Me‘ del 2022.

Craig White e Hannah Merrick lo porteranno su quattro palchi italiani a luglio: mercoledì 17 al Botanique di Bologna, giovedì 18 al Mojotic Festival al Porto Antico di Genova, sabato 20 all’interno della manifestazione ‘Tv Spenta dal Vivo‘ di Rapolano Terme (Siena) e doenica 21 alla Triennale di Milano.

Il concerto toscano è a ingresso gratuito, mentre su Dice sono già disponibili i biglietti per la data in Liguria (23 euro) e lo saranno a breve per quella milanese (25 euro).