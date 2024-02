American Football il 30 maggio a Milano

Mike Kinsella ha appena annunciato il suo nuovo album come Owen, ma in Italia ci verrà con gli American Football, per una data unica che peraltro è tra le sole nove dell’intero tour europeo.

La fondamentale band di Urbana, Illinois, verrà a celebrare il suo primo LP, intitolato semplicemente ‘American Football’ come gli altri due, e quindi ribattezzato per l’appunto ‘LP1’, a 25 anni dalla sua pubblicazione.

Kinsella e soci suoneranno giovedì 30 maggio all’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno in prevendita da dopodomani su Dice a 29 euro, quasi regalato per i tempi che corrono.