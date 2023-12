Nella serie di headliner di indiscusso livello che La Prima Estate sta sciorinando nelle recenti settimane, da qualche giorno ci sono anche i Phoenix.

La band transalpina si esibirà al parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU) domenica 16 giugno.

I biglietti, disponibili sul circuito Ticketone, hanno due fasce di prezzo: 63,81 euro per il posto in piedi, 95,72 per il pit.

Sette gli LP in carriera pubblicati da Thomas Mars e compagni, il più recente è ‘Alpha Zulu’ uscito nel 2022.