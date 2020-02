Andy Shauf: ‘Neon Skyline’ (Anti-, 2020)

Genere: indie-folk | Uscita: 24 gennaio 2020

Andy Shauf tiene sempre in grande considerazione le persone a cui vuole bene. Nel 2018 aveva riunito i Foxwarren, la band con cui suonava da ragazzino e composta dagli amici di una vita. Era tornato a Regina, Saskatchewan, e li aveva condotti a realizzare il loro album di debutto, peraltro molto gradevole. Quest’anno, invece, ha composto un intero concept-album prendendo sostanziale spunto da una serata al pub con la propria ex fidanzata.

Esattamente come nel precedente ‘The Party‘ (2016), in cui il cantautore canadese descriveva una festa dal punto di vista dei singoli partecipanti, tutte le istantanee musicali che compongono ‘Neon Skyline‘ possiedono la sua proverbiale dovizia di particolari, oltre che la consueta ironia. Questa volta l’ambientazione è un bar di Toronto di cui Andy è frequentatore abituale, lo ‘Skyline‘ per l’appunto. All’improvviso, tra avventori e compagni di bevute scorge la sua ex, ritrovandosi ben presto a ricordare con lei i bei momenti passati insieme.

L’emotività della situazione è resa evidente dalla scelta di utilizzare la chitarra acustica come strumento principale, anche se i brani di quello che è il sesto LP in carriera per Shauf sono in realtà molto più stratificati e complessi di quanto potrebbe sembrare a un primo ascolto. Tastiere, fiati, percussioni, sempre molto placidi ed eleganti, trasmettono perfettamente la malinconia un po’ deprimente di una serata trascorsa al bancone tra bevitori abituali e la propria ex. ‘Neon Skyline‘ è un disco che si pone come concept anche dal punto di vista stilistico, e difatti il suo unico difetto è un’eccessiva uniformità tra le undici tracce in scaletta. Già alla quarta, ‘Thirteen Hours‘, potrebbe subentrare un po’ di tedio, che in realtà si supera con gli ascolti e proseguendo nella tracklist fino alla ricompensa della bellissima e ritmata ‘Try Again‘, apice dell’LP. Si finisce così per realizzare quanto ‘Neon Skyline‘ sia un piccolo gioiello, e Andy Shauf un cantautore dotato di una peculiare unicità narrativa, ancor più ravvisabile leggendo i suoi testi. Qualcosa di cui non si può non tenere conto.

VOTO: 😀