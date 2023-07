Jess Williamson: ‘Time Ain’t Accidental’ (Mexican Summer, 2023)

Genere: country-folk | Uscita: 9 giugno 2023

La carriera di Jess Williamson ha carburato lentamente, partendo nel 2014 con due album sostanzialmente auto-prodotti che le hanno permesso di giungere alle orecchie di un’etichetta importante come la Mexican Summer. Anche grazie all’apporto della label newyorkese il suo nome ha cominciato a guadagnare notorietà, alla cui definitiva consacrazione ha contribuito il progetto comune con Katie Crutchfield aka Waxahatchee, con la quale ha formato le Plains, e il loro bel disco dello scorso anno, ‘I Walked With You A Ways‘.

Non è un caso che produttore di questo ‘Time Ain’t Accidental‘ sia lo stesso che ha lavorato a quel disco. Brad Cook ha raggiunto Jess in studio quando ormai l’intero processo compositivo era stato completato in totale solitudine. Ha fatto quasi tutto da sola la cantautrice texana, un po’ per la pandemia, un po’ perché la sua relazione si era bruscamente interrotta, un po’ per la scelta di un soggiorno nell’isolata Marfa, nel deserto del Chihuahua, dove un nuovo legame affettivo ha dato la spinta definitiva al concepimento degli undici brani in scaletta. Incisi anche grazie a un app per iPhone che simula una drum-machine, su invito di Cook sono stati mantenuti molto spogli e minimali, con un utilizzo mirato di strumentazione convenzionale (steel guitar, banjo, pianoforte), in modo da lasciarne inalterato l’impulso emotivo, oltre a far sì che la splendida voce della Williamson restasse in primissimo piano.

In ‘Time Ain’t Accidental‘ c’è dunque la tradizione country-folk che abbraccia nuove tecnologie (per esempio nella significativa title-track che apre il disco), ma soprattutto c’è una bellissima scrittura che eleva ciascuna canzone a piccolo classico senza tempo: ‘Hunter‘, ‘Chasing Spirits‘, ‘Something’s In The Way‘ sono solo alcuni esempi di un album che suona fresco eppure estremamente rispettoso dell’eredità del proprio genere di riferimento. Può dunque essere apprezzato da chi vi aderisce da tempo tanto quanto chi ne è neofita: tutti costoro potranno godere di un’opera certamente non destabilizzante, ma sentitamente congegnata con tanta anima, tanto cuore e tanto talento.

VOTO: 🙂