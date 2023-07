Update concerti: Bar Italia, James Yorkston & Nina Persson, Placebo, Hannah Jadagu, Bruce Soord

Dopo l’ottimo ‘Tracey Denim‘, sarà possibile ascoltare le canzoni dei Bar Italia anche dal vivo. Quattro le date nel nostro paese, ad inizio autunno: giovedì 28 settembre al Monk di Roma, venerdì 29 al Covo di Bologna, sabato 30 allo Spazio 211 di Torino e domenica 1 ottobre al Biko di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Dice: 15 euro il costo del concerto nella capitale, 18,19 euro di quello emiliano, 19 euro di quello milanese.

Quattro esibizioni dal vivo anche per James Yorkston e Nina Persson, che a inizio anno hanno pubblicato un album comune, ‘The Great White Sea Eagle‘, insieme alla Second Hand Orchestra. Lo suoneranno giovedì 7 settembre alle Industrie Fluviali di Roma, venerdì 8 al Circolo Mengaroni di Pesaro, sabato 9 all’Oratorio Don Bosco di Marostica (VI) e domenica 10 al Base di Milano. I biglietti, di cui non conosciamo il costo, sono annunciati a breve in prevendita.

Oltre ai concerti già programmati a luglio (l’11 a Nichelino, il 13 a Lucca, il 14 a Imola, il 16 a Matera e il 18 a Piazzola sul Brenta) i Placebo suoneranno nel nostro paese anche martedì 1° agosto. L’appuntamento è allo Stadio Vanni Sanna di Sassari, con biglietti già in prevendita su Ticketone a partire da 73,63 euro fino a 95,72 euro.

Prima volta in Italia per la promettente cantautrice americana Hannah Jadagu, che ha recentemente pubblicato il suo LP di debutto, ‘Aperture‘, per Sub Pop. La si potrà ascoltare giovedì 21 marzo 2024 allo Spazio 211 di Torino e venerdì 22 al Covo di Bologna. Già in prevendita su Dice i biglietti, che costano 18,50 euro per la data piemontese e 18,73 euro per quella emiliana.

Bruce Soord, frontman dei Pineapple Thief, sarà in tour solista in Italia a ottobre. Tre le date: giovedì 5 ottobre al Locomotiv di Bologna (biglietti su Mailticket a 24,28 euro), venerdì 6 all’ARCI Bellezza di Milano (23 euro su Dice) e domenica 8 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (24,27 euro su Ticketone). La nota stampa precisa che il musicista inglese “suonerà brani della sua carriera da solista; non mancherà materiale nuovo di zecca più alcuni classici reinventati dal catalogo dei Pineapple Thief“.