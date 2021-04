Le news del weekend: Cleopatrick, Weezer, Illuminati Hotties, Jordana, Juliana Hatfield

Come si può dedurre dall’immagine qui sopra, Luke Gruntz e Ian Fraser sono amici sin da piccoli. Doppia soddisfazione per loro, dunque, l’essere giunti all’annuncio del loro album di debutto come Cleopatrick: ‘Bummer‘, questo il titolo, arriverà il 4 giugno via Thirty Tigers. Il disco è stato scritto, registrato e prodotto insieme Jig Dubè, altro inseparabile amico e una sorta di membro aggiunto della band. Contestualmente, il duo canadese ha svelato ‘Family Van‘, quarto estratto dopo ‘The Drake‘, ‘Good Grief‘ e ‘Hometown‘, un altro rock ‘n’ roll altrettanto grintoso e rumoroso.

Rock duro dovrebbe essere anche quello contenuto in ‘Van Weezer‘, album dei Weezer dal titolo molto indicativo di cui si parla da moltissimo tempo e che dovrebbe vedere finalmente la luce il 7 maggio prossimo. Da qualche giorno, peraltro, se ne conosce una canzone in più, ‘I Need Some Of That‘, che segue le già note ‘The End Of The Game‘, ‘Hero‘ e ‘Beginning Of The End‘.



Quello uscito lo scorso anno, intitolato ‘Free I.H.: This Is Not The One You’ve Been Waiting For‘, non era in realtà il secondo album di Illuminati Hotties. È la stessa musicista losangelina a derubricarlo a “mixtape“, e a rilanciare l’attesa del suo sophomore. Il successore dell’ottimo ‘Kiss Yr Frenemies‘ (2018) dovrebbe pertanto giungere a breve, dato che da qualche giorno Sarah Tuzdin ha reso pubblica una sua nuova canzone e anche la denominazione della sua neonata etichetta personale, che si chiama Snack Snack Tracks. ‘Mmmoooaaaaayaya‘ è la prima composizione per la label, e potrebbe essere anche un’anticipazione del suo disco nuovo.



In seguito a ‘Something To Say To You‘, il suo secondo LP uscito in due parti lo scorso anno, Jordana seguita a pubblicare singoli collaborativi. Dopo ‘Doubt Of Revival‘ con Ryan Woods è la volta di ‘Push Me Away‘ insieme a Magdalena Bay. Si tratta di un bel synth-pop molto anni ’80 a cui è associato un video anch’esso molto vintage.



Del nuovo album di Juliana Hatfield, ‘Blood‘, ci era rimasto impresso quanto orecchiabile fosse il primo singolo, ‘Mouthful Of Blood‘. Altrettanto catchy sembra essere anche il secondo estratto, un brano intitolato ‘Gorgon‘ che farà parte dell’LP in uscita il 14 maggio per American Laundromat.