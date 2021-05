Le news di oggi: Arlo Parks, Paul Weller, Manic Street Preachers, Vaccines, Martha Wainwright, Leon Bridges

È senza dubbio una buona notizia l’intensificarsi del calendario dei concerti per la prossima estate. Ancor di più se include l’esordio live in Italia di una delle cantautrici più stimate della nuova ondata di pop d’autore britannico: Arlo Parks, infatti, sarà nel nostro paese martedì 31 agosto 2021. La musicista inglese si esibirà nel parco di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), all’interno della rassegna Acieloaperto. I biglietti, già disponibili sul circuito Ticketone, costano 23 euro più diritti e commissioni di prevendita. Si potranno ascoltare le canzoni del recente ‘Collapsed In Sunbeams‘ anche al Circolo Magnolia di Segrate (MI) sabato 27 novembre. Per l’occasione gli ingressi, sempre in prevendita su Ticketone, costano 15 euro più diritti e commissioni.

Di ieri è l’ufficializzazione delle nuove date italiane di Paul Weller, che saranno moltissime: domenica 11 settembre 2022 nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (biglietti tra 30 e 50 euro più diritti e commissioni di prevendita), lunedì 12 alla Tuscany Hall di Firenze (da 30 a 55 euro + d.p.), martedì 13 all’Estragon di Bologna (30 euro + d.p.), giovedì 15 all’Alcatraz di Milano (30 euro + d.p.), venerdì 16 al Gran Teatro Morato di Brescia (da 30 a 50 euro + d.p.) e, infine, sabato 17 al Palasport Forum di Pordenone (30 euro + d.p.). I biglietti acquistati per gli appuntamenti precedenti, che si sono visti costretti a essere rinviati, rimangono validi. Il Modfather è, peraltro, freschissimo di nuovo album: ‘Fat Pop‘, suo 16° LP solista, è uscito proprio oggi.

Della storia del pop-rock britannico fanno parte anche i Manic Street Preachers, che in data odierna hanno annunciato la pubblicazione del loro nuovo album: ‘The Ultra Vivid Lament‘, 14° LP della loro carriera, uscirà il 3 settembre per Columbia. Conterrà 11 nuove tracce tra cui due featuring d’eccezione, quelli di Mark Lanegan e di Julia Cumming dei Sunflower Bean. Descritto da Nick Wire come “i Clash che suonano gli ABBA“, è stato quasi totalmente composto al pianoforte da James Dean Bradfield. Primo estratto è un brano che si intitola ‘Orwellian‘ e che critica “lo stato di perenne guerra culturale fomentato dai social media“.



Novità in vista anche per i Vaccines, che oggi hanno diffuso il loro nuovo singolo chiamato ‘Headphones Baby‘. È dichiaratamente il primo estratto dal loro quinto album, che verrà pubblicato “nei prossimi mesi“. Il disco è stato registrato a è stato registrato a El Paso (Texas) con Daniel Ledinsky (Rihanna, TV On The Radio) e Fryars (Mark Ronson) alla produzione e Andrew Maury (Post Malone, Lizzo) al mix. “Headphones Baby’ è una via di fuga dalla realtà del mondo esterno nel caldo abbraccio della mente di qualcun altro. Dovrebbe suonare come uno spettacolo pirotecnico, una chiamata alle armi“, spiega il frontman Justin Hayward-Young.



A cinque anni dal suo ultimo LP, torna a pubblicare una nuova raccolta di canzoni Martha Wainwright: ‘Love Will Be Reborn‘ arriverà il 20 agosto via Pheromone Recordings/Cooking Vinyl. Secondo una nota dell’artista, il disco “segue gli ultimi anni di solitudine e incertezza alla ricerca di ottimismo e gioia“. Ad anticipare l’opera c’è la title-track “che ho scritto in 10-15 minuti mentre stavo piangendo, ma sono riuscita a darle speranza in un momento in cui era difficile averne.”



‘Gold-Diggers Sound‘ è invece il titolo del nuovo lavoro firmato Leon Bridges, che uscirà il 23 luglio per Columbia. Conterrà 11 tracce tra cui il singolo ‘Motorbike‘, il cui video è diretto da Anderson Paak. “Questo è l’album più sensuale e sicuro di sé che io abbia mai realizzato, e non vedo l’ora di pubblicarlo“, afferma entusiasta il soul-singer di Atlanta.