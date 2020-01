Le news di oggi: Badly Drawn Boy, Chromatics, Cage The Elephant, Mighty Oaks

Esclusa una colonna sonora pubblicata nel 2012, sono quasi 10 anni che Badly Drawn Boy non fa uscire un nuovo album. Il momento propizio sembra però essere arrivato: ‘Is This A Dream?‘, il singolo diffuso oggi sulle piattaforme streaming, potrebbe essere l’anticipazione di quello che sarebbe il suo ottavo LP in carriera. Ad accompagnarlo un video di animazione che riprende il tema della canzone, “un collage di caos e confusione che riflette i tempi ridicoli in cui viviamo“, con poco velati riferimenti a Donald Trump e Boris Johnson.



Singolo a sorpresa anche per i Chromatics, che in giornata hanno condiviso ‘Toy‘, brano nel classico stile del gruppo che non fa parte del recente ‘Closer To Grey‘ ma, almeno fino a prova contraria, neanche del lungamente atteso (e sinora mai pubblicato) ‘Dear Tommy‘. Viene descritto dalla band stessa come “una canzone sul cercare di dimenticare qualcuno di cui sei innamorato ma che ti tratta come un oggetto“.



‘Broken Boy‘, invece, i Cage The Elephant la avevano già fatta uscire: era l’opener di ‘Social Cues‘, il loro LP uscito lo scorso anno. Da ieri è però di pubblico dominio una nuova versione con un featuring di rara eccezionalità, quello di Iggy Pop in persona. Il frontman del gruppo Matt Schultz probabilmente non dimenticherà mai l’esperienza in studio con l’Iguana: “Possiamo testimoniare non solo la sua creatività, ma anche la sua gentilezza, la sua umiltà e la sua umanità.”



Anche i Mighty Oaks hanno un nuovo album in uscita: arriverà il 7 febbraio e si chiamerà ‘All Things Go‘. Il trio anglo-italo-americano lo suonerà nel nostro paese a maggio in tre concerti: lunedì 25 al Locomotiv di Bologna, martedì 26 al Monk di Roma e mercoledì 27 al Magnolia di Segrate (MI). 15 euro più diritti e commissioni di prevendita il costo d’ingresso di ciascuno degli appuntamenti. Settimana scorsa la folk-band ne ha peraltro rivelato un nuovo brano, una canone intitolata ‘Tell Me What You’re Thinking‘.