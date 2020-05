Le news di oggi: Cat Power, Todays, The Howl & The Hum, Cigarettes After Sex, Naked And Famous

E’ stato rinviato di un anno anche il concerto di Cat Power a Sexto ‘Nplugged: anziché il 18 giugno 2020, la cantautrice americana si esibirà in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) domenica 20 giugno 2021. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data; per chi ancora non li avesse il prezzo è invariato: 25 euro più diritti e commissioni di prevendita, disponibile su Ticketone. Ancora da definire il recupero per il concerto originariamente previsto a Roma il 15 giugno.

Neanche per il Todays Festival di Torino si terrà l’edizione 2020. Sono quindi cancellate le esibizioni, programmate tra il 28 e il 30 agosto prossimi, di Bright Eyes, Grace Jones, Angel Olsen, Daughter, DIIV e Nicolas Godin. L’organizzazione, comunque, afferma di essere “già al lavoro per confermare molti degli artisti che quest’anno non potrete vedere a Torino per costruire un’eccezionale edizione 2021“. Per chi avesse acquistato i biglietti “dai prossimi giorni sui canali del festival saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per chiedere – attraverso il proprio rivenditore ufficiale – il rimborso dei titoli, possibile fino all’1 Settembre 2020.”

Uscirà a breve, il 29 maggio, l’album di debutto de The Howl & The Hum, giovane band di York che sembra promettere bene. ‘Human Contact‘, prodotto da Jolyon Thomas (Royal Blood, Slaves, U2), conterrà tutti i singoli usciti tra l’anno scorso e quest’anno, tra cui il più recente è la ritmata ‘27‘, buon ibrido tra electro-pop e cantautorato. Verrà suonata, insieme agli altri brani in scaletta, nella loro prima data italiana, programmata per giovedì 21 gennaio all’Ohibò di Milano. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 17,25 euro diritti e commissioni compresi.



Nuovo inedito per i Cigarettes After Sex, il primo dopo la pubblicazione del loro ultimo album, ‘Cry‘, uscito l’ottobre scorso. ‘You’re All I Want‘ proviene dalle stesse sessioni di registrazione, ponendosi dunque sulla medesima falsariga stilistica.



‘Revolver‘, il nuovo album dei Naked And Famous, è stato posticipato al 24 luglio. Il duo neozelandese sta però ingannando l’attesa pubblicando molte delle tracce in scaletta, ultima delle quali una canzone intitolata ‘Death‘, che Thom Powers descrive come “un sobrio e benevolo promemoria per dare valore alla vita che ci circonda e per rimanere legati e riconoscenti a coloro che amiamo“.