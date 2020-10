Le news di oggi: Dirty Projectors, Belle And Sebastian, Nothing, Kevin Morby, Buzzard Buzzard Buzzard

Volge al termine l’ambizioso progetto dei Dirty Projectors, che dal febbraio scorso stanno pubblicando una media di un EP ogni due mesi. Il 20 novembre sarà la volta del quinto e ultimo della lista, ‘Ring Road‘, che vede i quattro vocalist del collettivo, questa volta, scambiarsi le parti vocali. In ciascuno dei quattro capitoli precedenti invece i vocals erano sempre stati appannaggio di un singolo membro del gruppo, come ricorda la nota stampa: “il folk esistenziale di ‘Windows Open’ cantato da Maia Friedman, il future soul di Felicia Douglass in ‘Flight Tower’, le melodie infinite di Longstreth in ‘Super João’ e i glitch orchestrali ricomposti di ‘Earth Crisis’ con Kristin Slipp“. Sempre il 20 novembre, tutte e cinque le mini-opere verranno raccolte in un doppio album intitolato ‘5 EP‘, che conterrà dunque 20 canzoni, tra cui ci sarà anche il primo estratto da ‘Ring Road‘, un brano intitolato ‘Searching Spirit‘.

Come tutti, anche i Belle And Sebastian non possono attualmente esibirsi dal vivo. Durante il lockdown, la band scozzese ha cercato però di ovviare al problema, preparando un doppio album live che si intitolerà ‘What To Look For In Summer‘ e che uscirà l’11 dicembre per Matador Records. Il disco conterrà “una selezione delle esibizioni del tour mondiale del 2019“, tra cui si troveranno anche le registrazioni dei live-set tenuti durante la crociera da loro organizzata e denominata ‘Boaty Weekender‘. Ad anticipare il tutto, una versione di 8 minuti del grande classico ‘The Boy With The Arab Strap‘, nel cui video cui i membri del gruppo suonano e cantano ognuno dalle proprie abitazioni, e la registrazione live di ‘My Wandering Days Are Over‘.





Da tempo è fissata la data di uscita del nuovo album dei Nothing: ‘The Great Dismal‘ arriverà tra pochi giorni, venerdì prossimo 30 ottobre, e conterrà anche ‘Famine Asylum‘, nuovo estratto svelato oggi, il terzo dopo ‘Say Less‘ e ‘Bernie Sanders‘,

Continua a sfornare canzoni Kevin Morby, che a meno di due settimane dall’uscita del suo ultimo album ‘Sundowner‘ ha già pronto un altro inedito: si intitola ‘US Mail‘ e, come intuibile dal titolo, è dedicata al servizio postale degli Stati Uniti. Il brano parla di una relazione epistolare tra una figlia, ricoverata in un centro di recupero, e una madre. L’artwork del brano, peraltro, mostra il numero della casella postale di Morby, che invita i fan a scrivere lettere sia a lui che ai relativi cari proprio per supportare le poste americane.



Singolo inedito anche per gli istrionici Buzzard Buzzard Buzzard. Si intitola ‘30,000 Megabucks‘ e funge anche da promotore per un livestream che la band gallese terrà a dicembre. Arriva a 4 mesi di distanza dall’album di debutto del quartetto, intitolato ‘The Non-Stop EP‘ nonostante fosse un LP. Il pezzo era solito aprire i soundcheck dei Buzzard perché, dicono loro, “ha un riff che ricorda gli AC/DC“.