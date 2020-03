Le news di oggi: Fiona Apple, Arca, Sebastien Tellier, Yves Tumor, Fontaines DC, Amiina

Non ce ne voglia Tumblr, ma non è propriamente il social media più utilizzato dai musicisti per annunciare i propri album nuovi. Fiona Apple però, si sa, è diversa dagli altri, e ha scelto proprio la piattaforma di microblogging per annunciare il termine delle registrazioni del suo nuovo album. Lo ha fatto con la pubblicazione di un video in cui, nel linguaggio dei segni, esprime il semplice concetto di “My record is done“. Circostanza molto importante giacché il precedente LP della cantautrice americana è datato 2012 (‘The Idler Wheel…‘).



Anche Arca ha confermato l’uscita di un suo nuovo album. In questo caso c’è già il titolo, ‘KiCk i‘, ma non la data di uscita. Su Garage Magazine di Vice, però, si possono vedere alcune sue foto e soprattutto leggere l’intervista con il musicista venezuelano, che rivela due importanti featuring presenti nel disco, quelli di Rosalìa e Björk. L’articolo descrive quello che sarà il suo quarto album in carriera come “di vasta gamma, dal pop più dolce al fragore della drum ‘n’ bass“.

E’ tutto pronto, invece, per il nuovo LP di Sébastien Tellier: si chiamerà ‘Domesticated‘ e uscirà il 24 aprile. Il sesto album del cantautore electro-pop francese conterrà 8 tracce, tra cui l’opener e primo singolo ‘A Ballet‘, nel cui video si evidenzia il tema del disco, piuttosto originale come consuetudine per Tellier: in questo caso, il logorio della vita domestica.



Meno di un mese al nuovo lavoro di Yves Tumor, ‘Heaven To A Tortured Mind‘. Uscirà il 3 aprile prossimo e conterrà ‘Kerosene‘, nuovo singolo in cui collabora vocalmente Diana Gordon. Segue di qualche settimana ‘Gospel For A New Century‘.



Il loro album, ‘Dogrel‘, i Fontaines D.C. lo hanno pubblicato lo scorso anno. Le registrazioni del disco sono state riprese da Collective Films e hanno dato vita a un documentario di circa 25 minuti intitolato ‘Sold For Parts‘, che include anche interviste alla band e al produttore Dan Carey. Un buon ripasso in vista del concerto che il quintetto di Dublino terrà in Italia a luglio, mercoledì 15 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).



Due date nel nostro paese anche per gli Amiina: il sestetto islandese si esibirà venerdì 8 maggio al Cinema Massimo di Torino e sabato 9 all’Ex Convento San Francesco di Pordenone. ‘Amiina Play Fantomas (a soundtrack to the silent movie)‘ è il titolo dei due concerti che sonorizzeranno il film muto del 1913, oggetto anche di un album della band uscito nel 2016.