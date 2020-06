Le news di oggi: Fontaines D.C., Gorillaz, Mark Lanegan, Social Distortion, Ypsigrock

È di pubblico dominio da oggi il secondo estratto da ‘A Hero’s Death‘, il nuovo album dei Fontaines D.C. che uscirà il 31 luglio prossimo per Partisan Records. Si intitola ‘I Don’t Belong‘ e sarà l’opener del disco. Stereogum sostiene che stilisticamente “non è una grande svolta per la band irlandese, ma neanche una delle loro consuete bombe adrenaliniche” e che “suona come se Nick Cave fosse il frontman dei Fall“.

Canzone nuova anche per i Gorillaz: ‘Friday 13th‘ è inclusa anch’essa nella serie di singoli ‘Song Machine‘, e ospita il featuring del rapper londinese Octavian. Il nuovo brano segue i già noti ‘Song Machine Theme Tune‘, ‘Momentary Bliss‘, ‘Désolé‘, ‘Aries‘ e ‘How Far?‘, che non è chiaro se tutte verranno poi raccolti in un album. È certo invece che i 20 anni di carriera della band virtuale saranno celebrati in ‘Gorillaz Almanac‘, libro a disegni animati che verrà pubblicato il 16 ottobre prossimo.



Da parte sua, un disco (‘Straight Songs Of Sorrow‘) e un libro (‘Sing Backwards And Weep‘) Mark Lanegan li ha già fatti uscire, anche se non ha ancora potuto celebrarli in tour. La data del Teatro Manzoni di Bologna, originariamente programmata per il 30 maggio appena trascorso, ha però da oggi un nuovo posto in calendario, ovvero domenica 14 marzo 2021. I biglietti già acquistati rimarranno validi; le prevendite seguitano comunque ad andare aventi su Ticketmaster e Ticketone. Al netto di diritti e commissioni, il prezzo degli ingressi va da 30 a 38 euro a seconda della postazione.

Rinvio anche per il concerto che i Social Distortion dovevano tenere il 17 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI): la storica band punk-rock inglese si esibirà nella medesima location tra un anno, mercoledì 2 giugno 2021. Confermati anche i due gruppi d’apertura, i Grade2 e i Lovebreakers. Invariati pure i prezzi dei biglietti, 35 euro più diritti e commissioni. Quelli acquistati per lo show del 2020 rimarranno validi per quello dell’anno prossimo.

Anche Yspigrock, l’unico festival internazionale del nostro paese che non era ancora stato rinviato, ha dovuto inchinarsi alla pandemia e cancellare l’edizione di quest’anno. L’appuntamento è rimandato ad agosto 2021, tra giovedì 5 e domenica 8, nella consueta location di Castelbuono (PA). “La direzione artistica è già a lavoro per riconfermare per l’anno prossimo gli artisti già annunciati nella lineup del 2020“, si legge in una nota. Hanno già dato disponibilità ad esserci Dardust, Iosonouncane, Murder Capital, Coma, Camilla Sparksss e 5K HD.