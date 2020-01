Le news di oggi: King Krule, Soccer Mommy, Moby, Cable Ties, Ultraísta, Pinegrove

Uscirà il 21 febbraio per XL Recordings il nuovo album di King Krule, che sarà intitolato ‘Man Alive!‘. Si tratta del terzo LP con questo moniker per Archy Marshall, che lo ha registrato agli Shrunken Heads Studios di Nunhead, nel sud di Londra, e agli Eve Studios di Stockport. Proprio il suo trasferimento dal confusionario sud al più tranquillo nord ovest della capitale, dovuto all’esigenza di cambiamento e di normalizzazione dopo la nascita della figlia Marina, è alla base di questo disco. Secondo la nota stampa, ‘Man Alive!‘ si propone di essere più conciso dei precedenti, e di privilegiare “piccole istantanee di vita vissuta” piuttosto che complessi concept. Primo estratto è un brano intitolato ‘(Don’t Let The Dragon) Draag On‘, il cui video è girato dallo stesso Marshall.



Ha optato per un nuovo look Sophie Allison, in arte Soccer Mommy, per il lancio del suo secondo LP in carriera, ‘Color Theory‘, che arriverà il 28 febbraio via Loma Vista/Caroline. Prodotto da Gabe Wax (che ha lavorato anche all’esordio ‘Clean‘ di due anni fa) e mixato da Lars Stalfors (Mars Volta, Health, St. Vincent), vede per la prima volta la presenza della sua band in studio, “con una take live alla base di quasi ogni brano“, come sottolinea la press-release. Tema principale è la sofferenza psico-fisica dell’artista americana di cui ha patito sin dalla pubertà. Nei mesi scorsi Sophie aveva già diffuso due dei brani in scaletta, ‘Yellow Is The Color Of Her Eyes‘ e ‘Lucy‘. Oggi è la volta di ‘Circle The Drain‘.



Andranno completamente in beneficenza i proventi del nuovo album di Moby: ognuna delle tracce della scaletta di ‘All Visible Objects‘ finanzierà una diversa associazione, ambientalista, vegana o in difesa degli animali. Il disco uscirà per Mute il 6 marzo ed è anticipato da ‘The Power Is Taken‘, brano techno a cui ha collaborato il batterista dei Dead Kennedys D.H. Peligro.

Ne avevamo nei nostri 13 in cui crederci dei Cable Ties, che come anticipato faranno uscire il loro sophomore per Merge Records. ‘Far Enough‘, questo il titolo del disco, arriverà il 27 marzo. Conterrà 8 tracce tra cui il singolo già noto, ‘Tell Them Where To Go‘, e il nuovo, ‘Sandcastles‘, analogamente molto energico. Da sottolineare che parte dei proventi delle vendite del nuovo LP dei garage-rocker australiani andranno alle associazioni che stanno lottando attivamente contro gli incendi che in questo momento devastano la loro terra.



Forse tutti non sanno che Nigel Godrich nella vita non si occupa solo di produrre gli album dei Radiohead e di Thom Yorke. Fa anche parte di una band electro/dream-pop, gli Ultraísta, di cui il 13 marzo per Partisan Records uscirà il sophomore intitolato ‘Sister‘. Registrato tra Londra e Los Angeles, contiene 9 brani composti e suonati insieme a Joey Waronker, anche lui producer piuttosto noto, e alla vocalist Laura Bettinson. Primo estratto, è anche l’opener, un pezzo che si chiama ‘Tin King‘.



Manco pochissimo all’atteso nuovo album dei Pinegrove, ‘Marigold‘, che sarà di pubblico dominio venerdì via Rough Trade Records. Oggi è il giorno di una nuova anteprima, un brano intitolato ‘The Alarmist‘, che segue i già diffusi ‘Moment‘ e ‘Phase‘. Come per i singoli precedenti, la band americana ne ha dato anche una versione acustica.