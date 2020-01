Le news di oggi: Sebadoh, Tame Impala, Wolf Parade, Destroyer, Algiers

Dopo la pubblicazione di ‘Act Surprised‘, l’album uscito lo scorso anno, i Sebadoh tornano in Italia a suonare: tre le date nel nostro paese, martedì 24 marzo al Locomotiv di Bologna, mercoledì 25 al Circolo della Musica di Rivoli (TO) e giovedì 26 al Serraglio di Milano. I biglietti, in prevendita da venerdì, al netto di diritti e commissioni costeranno 15 euro per la data emiliana e quella piemontese e 18 euro per lo show lombardo.

A poco più di un mese dalla pubblicazione di ‘The Slow Rush‘, il nuovo album dei Tame Impala, ecco giungere un nuovo estratto: si tratta di ‘Lost In Yesterday‘, quarto in ordine di tempo dopo ‘Posthumous Forgiveness‘, ‘Borderline‘ e ‘It Might Be Time‘, e analogamente nel mood electro/soft dei compagni di scaletta.

Bisognerà attendere qualche giorno in meno per sentire ‘Thin Mind‘, ulteriore prova dei Wolf Parade, programmato per il 24 gennaio. Anche per loro oggi è stata una giornata utile per diffondere una nuova canzone, nello specifico ‘Julia Take Your Man Home‘, cantata da Spencer Krug, che succede ad ‘Against The Day‘ e ‘Forest Green‘.



E’ il 31 gennaio, invece, la data stabilita per la pubblicazione di ‘Have We Met‘, nuova fatica di Destroyer. Il musicista canadese ha diffuso oggi il terzo singolo, un brano molto mellifluo intitolato ‘Cue Synthesizer‘, seguito di ‘Crimson Tide‘ e ‘It Just Doesn’t Happen‘, gli altri due estratti di quello che sarà il suo dodicesimo LP in carriera.



Manca poco più di una settimana a ‘There Is No Year‘, il terzo album degli Algiers. Anche per loro c’è un nuovo pezzo, ‘We Can’t Be Found‘, tratta dal disco in uscita il 17 gennaio per Matador Records. Al brano è associato un video diretto da Ian Cone a cui ha collaborato anche lo scultore Lloyd Benjamin.