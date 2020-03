Le news di oggi: Woods, Kevin Morby, Sonic Boom, Nicolas Godin…

Con una nuova (al solito bellissima) canzone intitolata ‘Where Do You Go When You Dream?‘, i Woods hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album: si chiamerà ‘Strange To Explain‘ e verrà pubblicato il prossimo 22 maggio. L’undicesimo LP in carriera (in 15 anni di attività) della band psych-folk newyorkese è stato registrato in California, a Stinson Beach. La press-release assicura che i fan del gruppo potranno avere “tutto quello che si aspettano, con qualche piccolo cambiamento“.



Dei Woods ha fatto parte, per ben 4 anni (2009-2013), anche Kevin Morby, che oggi ha reso disponibili per tutti due canzoni precedentemente pubblicate soltanto in un’edizione limitata del suo ultimo album, ‘Oh My God‘ dello scorso anno. I due brani si intitolano ‘Gift Horse‘ e ‘I Was On Time‘. In particolare, quest’ultima è stata descritta come “un’ode all’essere un live performer“.





Arriverà invece il 1° maggio il secondo LP dei Diet Cig, che si chiamerà ‘Do You Wonder About Me?‘. Registrato nella loro città natale, Richmond (Virginia), tra le 10 tracce in scaletta conterrà sia il singolo uscito qualche settimana fa, ‘Night Terrors‘, che il nuovissimo ‘Thriving‘, che del disco è anche l’opener.





Mancava da ben 20 anni un album solista di Peter Kember aka Sonic Boom, fondamentale membro degli Spacemen 3 (insieme a J Spaceman, ovvero Jason Pierce ora leader degli Spiritualized). Uscirà il 5 giugno via Carpark Records con il titolo di ‘All Things Being Equal‘. Registrato tra Rugby (la città) e il Portogallo, è anticipato da un singolo denominato ‘Just Imagine‘.



Arriverà invece il 29 maggio su Merge ‘Harmony Avenue‘, debutto del side-project di due membri dei Fucked Up, il batterista Jonah Falco e il chitarrista Mike Haliechuk, che hanno assunto il moniker Jade Hairpins. Dichiaratamente influenzati da “New Order, Scritti Politti, Orange Juice, Ian Dury And The Blockheads, Television Personalities e Monks“, Jonah e Mike hanno diffuso oggi il singolo ‘J Terrapin‘.



Ci sarà anche Nicolas Godin al Todays Festival di Torino. Il 50% degli Air suonerà venerdì 28 agosto sul Night Mainstage presso l’ex Fabbrica Incet. Per l’esibizione del musicista francese, che circa un mese fa ha pubblicato il suo nuovo album solista ‘Concrete And Glass‘, i biglietti costano 15 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Proseguono, purtroppo, le cancellazioni dei concerti in programma nell’immediato, e non solo nelle regioni interessate all’epidemia di Coronavirus. I Sebadoh hanno appena comunicato l’annullamento dei loro show previsti per fine marzo (martedì 24 marzo al Locomotiv di Bologna, mercoledì 25 al Circolo della Musica di Rivoli (TO) e giovedì 26 al Serraglio di Milano), mentre Damo Suzuki ha fortunatamente solo spostato le date in programma in questi giorni. I nuovi appuntamenti per l’ex Can sono: mercoledì 4 novembre al Circolo della Musica di Rivoli, giovedì 5 all’Ohibò di Milano, venerdì 6 al Bronson di Ravenna, sabato 7 al Lumiere di Pisa e domenica 8 al Monk di Roma. I biglietti già acquistati sono validi per le nuove date. Annullato anche lo show che i Cage The Elephant dovevano tenere domani al Fabrique di Milano, e tutto il tour degli US Rails, ad eccezione della data di sabato 7 marzo al Magazzino di Gilgamesh di Torino, che rimane valida.