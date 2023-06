Nuova musica: Blake Mills, Speedy Ortiz, Pip Bloom, Grian Chatten, Palehound…

Dopo aver prodotto così tanti album e scritto addirittura uno per una band che non esiste (Daisy Jones And The Six), Blake Mills torna a mettere il proprio nome e cognome sulla copertina di un disco. ‘Jelly Road‘ è un LP in collaborazione con il cantautore, musicista jazz e artista concettuale Chris Weisman, che uscirà il 14 luglio per New Deal/Verve. I due hanno già lavorato insieme ad alcuni brani del disco sopra linkato, ma questa volta lo hanno fatto per tutte le dodici tracce della scaletta, di cui fa parte anche il delicatissimo singolo ‘Skeleton Is Walking‘.



Che un nuovo LP degli Speedy Ortiz fosse pronto era nell’aria, e questa settimana è diventato ufficiale. ‘Rabbit Rabbit‘ uscirà il 1° settembre per Wax Nine, l’etichetta della frontwoman Sadie Dupuis. Il disco è stato registrato in due diversi ranch, il Rancho de la Luna nel parco nazionale di Joshua Tree (California), e il Sonic Ranch di Tornillo (Texas), con Sarah Tudzin aka Illuminati Hotties che ha dato una mano alla produzione. Il titolo è un augurio di buona fortuna che Sadie è solita ripetersi ogni inizio mese sin da bambina. Ad anticipare il tutto c’è il singolo ‘You S02‘, secondo estratto dopo il già noto ‘Scabs‘.



C’è ospite Alex Kapranos dei Franz Ferdinand nel nuovo singolo dei Pip Blom, ‘Is This Love?‘, propedeutico alla pubblicazione di quello che sarà il loro terzo LP in carriera, ‘Bobbie‘, in arrivo il 20 ottobre per Heavenly Recordings. “La cosa bella di lavorare con Alex è stato che avevamo punti di vista diversi. Mentre io sono un po’ più rock di natura, Alex è molto più funky. E questo si è rivelato essere l’aggiunta perfetta per questa canzone“, spiega in una nota la frontwoman del gruppo nonché titolare del moniker.



‘Chaos For The Fly‘, esordio solista del frontman dei Fontaines D.C. Grian Chatten, arriverà il 30 giugno via Partisan Records. Dopo ‘The Score‘ e ‘Fairlies‘, il musicista irlandese ne ha diffuso la terza anticipazione, una ballata non certo solare denominata ‘Last Time Every Time Forever‘. “È il 99° giro intorno a un paesaggio infernale di tua creazione. È infestata da gabbiani e da slot machine degli anni ’80 e ad ogni ascolto infrange la sua stessa promessa“, afferma cripticamente Grian stesso a proposito del brano.



Il 14 luglio Polyvinil pubblicherà ‘Eye On The Bat‘, il nuovo album di Palehound. ‘My Evil‘ ne è il secondo estratto, pezzo decisamente più introspettivo rispetto al precedente ‘The Clutch‘. “Parla dell’esperienza estremamente umiliante di rendersi conto che sì, sei tu lo stronzo. Mi sono ritrovata a comportarmi in modi di cui mi vergognavo e a rendermi conto di quanto fossi capace di fare del male a qualcuno mentre cercavo in tutti i modi di non farlo“, racconta El Kempner in una nota.



A ‘In Times New Roman…‘, il disco nuovo dei Queens Of The Stone Age, mancano meno di due settimane. Da qualche giorno si conosce peraltro una seconda canzone tra quelle che saranno in scaletta, si tratta di ‘Carnavoyeur‘, che segue la già edita ‘Emotion Sickness‘.

Claud ha svelato altri due estratti dal suo sophomore, ‘Supermodels‘, che uscirà per Saddest Factory/Dead Oceans il prossimo 14 luglio. ‘Wet‘ e ‘Crumbs‘ sono anch’esse parte di una tracklist che annovera dodici tracce tra cui il singolo già noto, ‘Every Fucking Time‘.