Nuova musica: Editors, Pixies, Tamino, Tim Burgess, Courting

In effetti ‘Heart Attack‘, il singolo uscito un mese e mezzo fa, era l’anticipazione del nuovo album degli Editors: ‘EBM‘, il settimo LP in carriera per la band inglese, uscirà il 23 settembre per Play It Again Sam. Sarà il primo con la nuova formazione che comprende come membro fisso anche Benjamin John Power aka Blanck Mass, che ne ha di sicuro plasmato il suono, come egli stesso spiega nella press-release: “Questo nuovo album è molto fisico. ‘EBM’ è nato dall’idea di creare una connessione con il pubblico e di occupare uno spazio fisico. C’è anche, allo stesso tempo, una fisicità emotiva: un’urgenza e un senso di panico. C’è dell’agitazione. Anche nei suoi momenti più delicati, c’è sempre un fortissimo desiderio di avvicinarsi.” Ulteriore esempio è il secondo estratto, diffuso oggi, che si intitola ‘Karma Climb‘.



Una settimana dopo, il 30 settembre, via BMG arriverà invece l’ottavo album della storia dei Pixies. Si chiamerà ‘Doggerel‘ (curiosamente, un titolo quasi analogo all’esordio dei Fontaines D.C.) ed è annunciato come una svolta per lo storico gruppo americano: “Stiamo cercando di fare cose molto imponenti, audaci e orchestrate. Mi piace molto suonare la roba punk, ma non la si può creare artificialmente. C’è un altro modo per fare le cose, specialmente con questa speciale energia che ci sta coinvolgendo in questo momento“, spiega il frontman Frank Black. “Questa volta siamo cresciuti. Non abbiamo più canzoni di meno di due minuti. Abbiamo piccole pause, arrangiamenti più convenzionali, ma sempre con i nostri colpi di scena“, aggiunge il chitarrista Joey Santiago. Saranno dodici i brani in scaletta, tra cui il primo singolo ‘There’s A Moon On‘, che è stato parzialmente svelato all’interno del trailer del disco.



È dai tempi dell’ottimo LP d’esordio di Tamino, ‘Amir‘ (2018), che ci si chiede come sarebbe potuto essere il seguito. L’arcano verrà svelato il 23 settembre, quando Communion pubblicherà ‘Sahar’. Il sophomore è stato registrato dallo stesso musicista belga di discendenza egiziana nel suo appartamento di Anversa, dove ha suonato chitarra, pianoforte e anche l’oud, un liuto arabo. A coadiuvarlo, ancora una volta il suo ‘scopritore’ Colin Greenwood, bassista dei Radiohead, oltre al produttore PJ Maertens e al batterista Ruben Vanhoutte. Dieci le canzoni in scaletta, tra cui vi sono i due singoli sinora resi noti, ‘The First Disciple‘ e il nuovo ‘Fascination‘.





E il 23 settembre sarà pure la data di uscita, via Bella Union, del nuovo LP solista di Tim Burgess dei Charlatans. ‘Typical Music‘ sarà un doppio album di ben 22 tracce, registrate ai celebri Rockfield Studios in Galles. Proprio lì era stato inciso ‘Tellin’ Stories‘ (1997), tra i dischi migliori della band inglese, e proprio in quei luoghi era scomparso il tastierista Rob Collins, perito in un incidente d’auto. Anche per questo il musicista di Northwich non vi tornava da 25 anni. In studio con lui il produttore Thighpaulsandra (Coil, Julian Cope, Spiritualized) e il poli-strumentista Daniel O’Sullivan (Grumbling Fur), con Dave Fridmann che da remoto si è occupato del missaggio. Due le tracce condivise sinora: la title-track ‘Typical Music‘ e ‘Here Comes The Weekend‘.





La ‘parata’ del 23 settembre si conclude con ‘Guitar Music‘, album d’esordio dei chiacchierati Courting che verrà pubblicato da Play It Again Sam. Il quartetto di Liverpool vi ha incluso otto canzoni, tra cui ci sono i due singoli recenti ‘Loaded‘ e ‘Tennis‘, che esplicitano il loro personale concetto di “musica con le chitarre“, apparentemente evolutosi rispetto all’EP ‘Grand National‘ di qualche tempo fa: “Sentivamo che ‘Guitar Music’, come espressione, fosse riduttiva e quindi abbiamo deciso di creare un disco con l’intenzione di riscattarci dall’essere una ‘guitar band’, spingendoci verso differenti direzioni. Per noi questo disco è una vera e propria dichiarazione d’intenti“, spiega il frontman Sean Murphy-O’Neill, che aggiunge di essersi ispirato parecchio alla PC Music della compianta Sophie, sebbene il loro LP sia completamente analogico.