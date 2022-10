Nuova musica: Fever Ray, Fiona Apple, Sharon Van Etten, Carla Dal Forno, Brutus

È tornata a farsi sentire Karin Dreijer con il suo progetto solista Fever Ray. Lo ha fatto con un singolo che si intitola ‘What They Call Us‘ e che ha tutta l’aria di essere l’anticipazione di suo un nuovo album. Il brano è co-prodotto dal fratello Olof, e dunque nel pezzo c’è anche una parvenza di reunion dei Knife. L’ultimo LP del duo svedese, ‘Shaking The Habitual‘, è difatti di ben 9 anni fa, mentre per il più recente lavoro siglato Fever Ray, ‘Plunge‘, bisogna comunque risalire al 2017.

Anche Fiona Apple si fa risentire con un inedito: ‘Where The Shadows Lie‘ fa parte della colonna sonora della serie TV di Amazon Prime ‘The Lord Of The Rings: The Rings Of Power‘ e difatti si può ascoltare soltanto su Amazon Music. Il brano è un adattamento di una poesia di Tolkien presente nell’opera originale, ed è stato musicato da Bear McCreary.



È invece una canzone scritta interamente da Sharon Van Etten ‘Never Gonna Change‘, e farà parte dell’edizione deluxe di ‘We’ve Been Going About This All Wrong‘, il suo album pubblicato lo scorso maggio. Nella nuova versione dell’LP (in uscita l’11 novembre) ci saranno anche i due singoli che l’avevano anticipato (ma che non erano stati inseriti nella scaletta finale), ‘Porta‘ e ‘Used To It‘, oltre a due inediti, ‘When I Die‘ e per l’appunto ‘Never Gonna Change‘.

Una settimana prima, il 4 novembre, Carla Dal Forno pubblicherà ‘Come Around‘, il suo terzo album in carriera. Del disco è già stata anticipata la title-track, a cui qualche giorno fa si è aggiunta ‘Side By Side‘, canzone che la musicista australiana dice “partire come una ballata, per poi trovare il suo groove“.



Il 21 ottobre sarà la volta di ‘Unison Life‘, quarto album in carriera dei grintosissimi Brutus, che verrà distribuito da Sergeant House. ‘What We Have Done‘ ne è l’estratto più recente, che la cantante e batterista Stefanie Mannaerts descrive come “un punto di svolta” per la carriera del gruppo belga.