Nuova musica: Say Sue Me, Rural Alberta Advantage, Craig Finn, Karen Elson, Amazons

Chi, tre anni fa, aveva ascoltato ‘Where We Were Together‘, il sophomore dei Say Sue Me, aveva potuto scoprire che anche in Corea del Sud si può fare dell’ottimo jangle-pop. Il seguito di quel gradevolissimo LP arriverà il prossimo 13 maggio, quando l’etichetta londinese Damnably Records pubblicherà ‘The Last Thing Left‘. Il terzo album in carriera del quartetto di Busan avrà una scaletta di 10 canzoni, tra cui vi sarà il nuovo singolo ‘Around You‘.



‘Candu‘ ed ‘AB Bride‘, le due nuove canzoni dei Rural Alberta Advantage diffuse a inizio febbraio, saranno parte di un loro EP che uscirà giovedì prossimo 31 marzo. ‘The Rise‘, questo il titolo, conterrà altri quattro inediti, per un totale di sei brani, che il frontman Nils Edenloff definisce “basati su cuore e istinto“.





O con gli Hold Steady o da solo, Craig Finn un album ogni anno lo pubblica quasi sempre. Per il 2022 è la volta di ‘A Legacy Of Rentals‘ con le proprie generalità. Uscirà il 20 maggio e conterrà anche il singolo ‘Messing With The Settings‘, “una canzone che esplora il confine tra parlare e cantare“, la descrive lo stesso musicista americano.

Album nuovo anche per Karen Elson, che il 29 aprile prossimo farà uscire ‘Green‘, il suo terzo LP in carriera. Scritto insieme a Daniel Tashian e Ian Fitchuk (collaboratori di Kacey Musgraves), avrà al suo interno anche il singolo ‘Broken Shadow‘, scelto anche nella colonna sonora del film di fantascienza ‘Moonshot‘, in cui recitano Lana Condor, Cole Sprouse e Zach Braff.



Bisognerà attendere sino al 2 settembre, invece, per ascoltare ‘How Will I Know If Heaven Will Find Me?‘, il nuovo album degli Amazons. Sarà caratterizzato da brani “caldi, allegri e solari” (recita una nota), come sembra voler essere il primo estratto, il singolo ‘Bloodrush‘.