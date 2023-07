Nuova musica: Slow Pulp, Blur, Speedy Ortiz, Buck Meek, Anjimile

Dopo ‘Moveys‘, il più che discreto debutto del 2020, gli Slow Pulp sono giunti al termine del processo realizzativo per un ulteriore LP, che si intitolerà ‘Yard‘ e che uscirà il 29 settembre via Anti-. Conterrà dieci nuove canzoni tra cui i due singoli di recente pubblicazione: ‘Cramps‘, di qualche mese fa, e ‘Slugs‘, svelato oggi: “Messa in modo semplice, è una canzone che parla dell’innamorarsi durante l’estate“, afferma in una nota la frontwoman Emily Massey.





Si sta un po’ tutti aspettando il 21 luglio, quando i Blur pubblicheranno il loro nuovo album ‘The Ballad Of Darren‘. L’insigne band inglese lo aveva già anticipato con il bel singolo ‘The Narcissist‘, e giovedì vi ha aggiunto un altro estratto, un brano intitolato ‘St. Charles Square‘.



‘Rabbit Rabbit‘, nuovo LP degli Speedy Ortiz, arriverà invece il 1° settembre. Anche da parte loro è stata diffusa una nuova canzone, ‘Plus One‘, terza anticipazione dopo ‘Scabs‘ e ‘You S02‘, che tratta il delicato tema della violenza domestica.



‘Paradise‘ è il secondo estratto dal nuovo album solista del chitarrista dei Big Thief Buck Meek. Segue la title-track ‘Haunted Mountain‘ e discerne dell’incomprensibilità dell’amore.



È giunto la scorsa settimana il secondo brano con cui Anjimile introduce il suo terzo LP ‘The King‘. Dopo la title-track è la volta di ‘Father‘, dedicato alla famiglia del cantautore di Boston e di quanto si sia sentito supportato da chi gli vuole bene durante una recente disintossicazione da abuso di alcol.