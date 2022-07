Nuova musica: Sorry, Tegan And Sara, Marcus Mumford, Indigo Sparke, Young Fathers

Con un esordio bello come ‘925‘ era impossibile rimanere impassibili di fronte alla notizia dell’uscita del sophomore dei Sorry. ‘Anywhere But Here‘ arriverà il 7 ottobre prossimo via Domino; conterrà 13 nuove tracce tra cui il recente singolo ‘There’s So Many People That Want To Be Loved‘ e il nuovissimo ‘Let The Lights On‘, rivelato oggi, che è anche l’opener dell’LP. Alla produzione due membri del gruppo, Louis O’Bryen e Asha Lorenz, insieme ad Ali Chant e ad Adrian Utley dei Portishead.”Lo abbiamo approcciato in modo diverso dal primo, c’è stata più una dinamica da live band che lo ha reso più crudo e sincero“, dice la frontwoman del disco.



Mancava da ben 6 anni un album di inediti di Tegan And Sara, ma ora è realtà: ‘Crybaby‘, il loro 10° LP in carriera, sarà udibile dal 21 ottobre grazie a Mom+Pop. Prodotto da John Congleton, avrà in tracklist 12 nuove canzoni, tra cui il singolo ‘Yellow‘, che nulla ha a che fare con quello dei Coldplay anche se il video diretto da Mark Myers richiama quello del brano omonimo della band inglese.

Sarà il suo primo album senza i “Sons” per Marcus Mumford: chiamato letteralmente ‘(self-titled)‘, uscirà il 16 settembre prossimo. Il musicista inglese pare aver fatto le cose in grande, convocando un produttore hyped come Blake Mills e collaboratrici del calibro di Phoebe Bridgers, Clairo, Brandi Carlile e Monica Martin. In un post su Instagram ha rivelato che la realizzazione del disco è partita da un brano chiamato ‘Cannibal‘, ma non ne ha ancora rivelato la scaletta né tantomeno alcun estratto.

Un produttore di grido l’ha ingaggiato anche Indigo Sparke, che per il suo sophomore ‘Hysteria‘ (sarà tra noi dal 7 ottobre grazie a Sacred Bones) ha potuto contare sull’apporto di Aaron Dessner dei National. Scritto nella sua Australia e registrato a New York, avrà una scaletta di 14 tracce tra cui c’è la prima anticipazione intitolata ‘Pressure In My Chest‘.

Sembra esserci un nuovo LP in arrivo anche per i Young Fathers, tornati a diffondere un inedito dopo oltre 4 anni. ‘Geronimo‘ è un brano che conferma la qualità che li ha resi un culto, ed è definito “un pezzo che parla di contrasti, perché la vita è un continuo contrasto” e parte di nuovo materiale definito “con più focus” e che avrebbe “allargato di nuovo il nostro raggio d’azione sorprendendo noi stessi“.