Nuovi concerti: Low, Jake Bugg, Lorde, Biffy Clyro, Sting

Ci sono grandi novità da parte dei Low: innanzitutto un nuovo album, ‘Hey What‘, in uscita il 10 settembre per Sub Pop Records. Conterrà 10 tracce tra cui il nuovo singolo ‘Days Like These‘, prodotto (come il resto del disco) da BJ Burton, ovvero colui che aveva lavorato anche l’ottimo e sorprendente ‘Double Negative‘ del 2018. I brani del nuovo LP verranno poi suonati live giovedì 12 maggio 2022 al Teatro Duse di Bologna, unica data italiana del loro tour mondiale. I biglietti, in prevendita da venerdì su Ticktmaster, Ticketone e Vivaticket, vanno da 27 a 40 euro più diritti e commissioni.



Anche per Jake Bugg c’è un nuovo album, ‘Saturday Night, Sunday Morning‘, che uscirà il 20 agosto in digitale e il 27 in formato fisico. Avrà una scaletta di 11 tracce, tra cui i singoli già editi ‘Rabbit Hole‘, ‘All I Need‘ e il recente ‘Lost‘. Anche il cantautore inglese porterà le sue nuove canzoni in Italia, per due appuntamenti ad aprile 2022: martedì 12 all’Estragon di Bologna e mercoledì 13 al Fabrique di Milano. 30 euro più diritti e commissioni è il costo delle prevendite per entrambe le date, attive da venerdì su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.



Dopo la diffusione del primalscreamiano singolo ‘Solar Power‘, Lorde ha confermato ufficialmente l’esistenza di un suo nuovo album, intitolato allo stesso modo e previsto per il 20 agosto con 12 brani in scaletta. Contestualmente, la popstar neozelandese ha annunciato un tour mondiale (anch’esso denominato ‘Solar Power‘), che farà tappa anche in Italia: giovedì 16 giugno 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e venerdì 17 al Castello di Villafranca di Verona. Al netto di diritti e commissioni i biglietti, disponibili da venerdì, costano 40 euro per la data scaligera e tra 30 e 60 euro per quella capitolina.

Sono stati ulteriormente rinviati i due concerti italiani dei Biffy Clyro, che si terranno non più a ottobre 2021, bensì a febbraio 2022. La band scozzese si esibirà dunque sabato 26 all’Alcatraz di Milano (nuova location) e domenica 27 all’Atlantico di Roma. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, chi non li avesse li può trovare su Ticketone a 35 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Diventano tre i concerti italiani di Sting previsti entro l’anno. Già detto di quello di martedì 19 luglio 2022 al Parco Ducale di Parma, oggi se ne sono aggiunti altri due: l’ex Police sarà lunedì 27 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina (ME), e sabato 2 aprile 2022 al PalaAlpitour di Torino. I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno in prevendita da venerdì.