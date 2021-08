Nuovi concerti: Shout Out Louds, Palace, Notwist, Joe Jackson, Black Country New Road

Mancano un paio di giorni alla partenza del Todays Festival di Torino, al quale, oltre che per la line-up, vanno fatti sinceri complimenti anche per la capacità di reazione agli imprevisti. Ad esempio, i Black Country New Road hanno dovuto anch’essi dare forfait (annullata anche la data di Milano, quella di Ancona parrebbe solo posticipata) e nel giro di poche ore si sono visti sostituire da una band assolutamente all’altezza, gli Shout Out Louds. Il quartetto svedese si esibirà sabato 28 agosto, nella serata che vedrà sul palco adiacente allo Spazio 211 anche Iosonouncane e The Comet Is Coming. 30 euro più diritti e commissioni il prezzo dei biglietti, ancora in prevendita su Ticketone.

Buone notizie per i fan dei Palace: la band inglese farà presto uscire il proprio terzo LP, a due anni di distanza dal pregevole ‘Life After‘. ‘Gravity‘ è il singolo anticipatore, che preannuncia anche un tour europeo con tappa italiana: martedì 22 febbraio 2022 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, in prevendita da venerdì su Ticketmaster e Ticketone, costeranno 15 euro più diritti e commissioni.

Si aggiunge un secondo appuntamento italiano per i Notwist oltre a quello, già fissato, di lunedì 20 settembre all’arena Puccini di Bologna. La band bavarese sarà infatti anche alla Mole Vanvitelliana di Ancona il giorno prima, domenica 19. A tal proposito, va inoltre detto che l’apertura è affidata ai solidi Soviet Soviet, e che il prezzo dei biglietti, in prevendita su Dice, è di 23 euro tutto incluso.

Meglio in ritardo che mai la nostra personale scoperta di un prossimo passaggio in Italia per Joe Jackson. Il noto cantautore inglese sarà al Teatro Lirico di Milano domenica 10 aprile 2022, accompagnato sul palco da sarà accompagnato sul palco da Graham Maby (basso, voce), Teddy Kumpel (chitarra, voce) e Doug Yowell (batteria, voce, elettronica). Non siamo al momento a conoscenza del prezzo dei biglietti.

Come dicevamo in apertura, è cancellata l’imminente tourneé italiana dei Black Country New Road. Così il comunicato dell’organizzazione: “A causa delle attuali normative e quarantene imposte dal contenimento del virus Covid-19, è con grande rammarico che annunciamo che i tre concerti dei Black Country New Road previsti il 27/08/2021 al Circolo Magnolia di Milano, il 28/08/2021 al TOdays Festival di Torino e il 29/08/2021 a La Mole di Ancona, sono stati annullati. Stiamo lavorando per poter riprogrammare il concerto di Ancona. Le richieste di rimborso per la data di Milano potranno essere inoltrate ai canali di rivendita ufficiali“.