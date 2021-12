Nuovi concerti: Tame Impala, Frank Turner, Black Midi, Wide Awake

Ci saranno anche i Tame Impala nell’estate italiana 2022: un’unica data, mercoledì 7 settembre all’Ippodromo di San Siro a Milano. Per il progetto capitanato da Kevin Parker sarà la prima volta nel nostro paese dopo la pubblicazione di ‘The Slow Rush’, uscito poco prima dello scoppio della pandemia. I biglietti, in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, costeranno 51,20 o 61,20 euro (più diritti e commissioni) a seconda della postazione scelta.

Un concerto a Milano anche per Frank Turner & The Sleeping Souls, che venerdì 6 maggio 2022 si esibiranno ai Magazzini Generali. Un primo appuntamento per ascoltare dal vivo le canzoni di ‘FTHC‘, il nuovo album del cantautore britannico che verrà pubblicato il prossimo 11 febbraio. I biglietti, in prevendita da venerdì su Dice, costeranno 29 euro diritti e commissioni compresi.

È stato rinviato a mercoledì 11 maggio 2022 il concerto che i Black Midi avrebbero dovuto tenere tra pochi giorni a Milano. Cambia anche la location, dal Magnolia di Segrate alla Santeria di viale Toscana 31. I biglietti già acquistati restano, ovviamente, validi. Gli ingressi rimangono comunque in prevendita sui circuiti Ticketmaster e Ticketone al prezzo di 18 euro più diritti e commissioni.

Raddoppia da una a due giornate il Wide Awake Festival, kermesse musicale che ogni anno si tiene a Londra e che nel 2022 si svolgerà tra venerdì 27 e sabato 28 maggio a Brockwell Park, nel quartiere di Brixton. Primal Scream, Fat White Family, Caribou, Working Men’s Club, The Comet Is Coming, Kevin Morby, Connan Mockasin, Faye Webster, Tropical Fuck Storm, Yard Act, Chubby And The Gang e Altin Gün sono alcuni dei nomi in cartellone. I biglietti early bird sono già in prevendita sul sito ufficiale della manifestazione: 39,50 sterline il prezzo per la singola giornata, 69 sterline l’abbonamento ai due giorni.