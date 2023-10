Slow Pulp: ‘Yard’

🎵 indie-folk/rock | 🏷️ Anti- | 🗓️ 29 settembre 2023

Avevamo lasciato gli Slow Pulp separati, costretti a stare a distanza a causa della pandemia e di un incidente d’auto occorso ai genitori della frontwoman Emily Massey, che dovette tornare nel suo paesino per stare loro vicino. Per ‘Yard’, il loro sophomore, la scelta di rimanere nello studio di proprietà del padre non è stata imposta da circostanze esterne, ma una libera decisione artistica, anche perché le opinioni del genitore musicista hanno sempre avuto un grosso peso sulle scelte di Emily: “Lavorare con mio padre porta a qualcosa di autenticamente onesto e trasparente che non potrei instaurare con un’altra persona. È molto diretto, mi dice cose che non vorrei sentirmi dire ma di cui ho bisogno.”

La seconda fase creativa della genesi di ‘Yard’ è avvenuta con un ulteriore isolamento, questa volta in una baita in mezzo ai boschi nel nord del Wisconsin. Un’esperienza che ha inciso sui temi del secondo LP, che tratta proprio di rimanere soli con sé stessi per una migliore accettazione del proprio essere, ma anche a livello musicale, con un importante apertura a influenze che non erano parte del debutto (‘Moveys’) di tre anni fa. Grazie anche ai ripetuti ascolti, in quella baita, di canzoni di Lucinda Williams, questo disco si allontana da dream-pop e shoegaze per avvicinarsi al folk-rock (‘Carina Phone 1000’, ‘Mud’ e soprattutto ‘Broadview’), con passaggi molto rumorosi che potrebbero essere pezzi scritti da una band alt-rock degli anni ‘90 (‘Doubt’, ‘Slugs’, ‘Worm’).

Rimane dunque una forte componente derivativa nella musica degli Slow Pulp, ma la crescita compositiva è evidente, sia per la maggiore versatilità conseguita, si per la bontà delle canzoni in sé, che rendono tutti i 31 minuti di ‘Yard’ accattivanti e interessanti. Sta ora an Emily & friends rimodellare quanto appreso in maniera ancor più personale; ma gli Slow Pulp sono giovani, e sembrano avere dalla loro tutto il tempo e il talento necessario per poterlo fare.

🙂