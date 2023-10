Sun June: ‘Bad Dream Jaguar’

🎵 Dream-pop | 🏷️ Run For Cover | 🗓️ 19 ottobre 2023

C’è un aggettivo che ricorre spesso nella press-release che presenta il terzo album dei Sun June: “floating”, che più o meno significa “fluttuante, galleggiante”. È una perfetta descrizione del suono della band di Austin, Texas, sin dai tempi di ‘Years’, il loro esordio del 2018. Come si scrisse allora, Laura Colwell (voce, tastiere) e Stephen Salisbury (chitarra) lavoravano insieme nelle produzioni del regista Terrence Malick, e anche in questo ‘Bad Dream Jaguar’ c’è molto di cinematografico nella costruzione di una sorta di piani sequenza sonori che accolgono la calda voce della frontwoman e le sue toccanti melodie.

Si parla soprattutto di crescita, anagrafica e personale, in questo disco, oltre che di relazioni rese complicate dalle distanze. Come un viaggio on the road tra i propri sentimenti, le canzoni di ‘Bad Dream Jaguar’ avvolgono l’ascoltatore come un caldo abbraccio, senza allentare mai la presa. Chitarre acustiche, pianoforte e una parte ritmica raffinata e mai invadente si amalgamano sapientemente e perfettamente, memori di lezioni impartite da precursori come Portishead, Sharon Van Etten o John Prine, omaggiato dal titolo di uno dei brani migliori dei dodici in scaletta. Tutti eccellenti pezzi, per una band che sembra aver raggiunto la piena maturità e congegnato con grande consapevolezza ciò che intende fare e comunicare.

